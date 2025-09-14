Síguenos en::
Gol Caracol  / Tenis  / Emiliana Arango vs. Iva Jovic, EN VIVO HOY: hora y dónde ver la final del WTA de Guadalajara

Emiliana Arango vs. Iva Jovic, EN VIVO HOY: hora y dónde ver la final del WTA de Guadalajara

Desplegando un buen tenis y sin ceder un solo set, la colombiana, Emiliana Arango, sueña con el título frente a la estadounidense, contra quien nunca se ha enfrentado.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 14, 2025 11:16 a. m.
Emiliana Arango, tenista colombiana, celebra su clasificación a la final del WTA 500 de Gudalajara
