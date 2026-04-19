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Gol Caracol  / "Los chicos de la Selección Colombia Sub-17 tienen carácter; anhelamos el título del Sudamericano"

"Los chicos de la Selección Colombia Sub-17 tienen carácter; anhelamos el título del Sudamericano"

Este domingo, con transmisión EN VIVO de Gol Caracol y Ditu, se jugará la final del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Argentina y en la previa habló el DT Fredy Hurtado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Freddy Hurtado, DT de la Selección Colombia Sub-17.
Freddy Hurtado, DT de la Selección Colombia Sub-17.
FCF.

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