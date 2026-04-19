"Los chicos de la Selección Colombia Sub-17 tienen carácter; anhelamos el título del Sudamericano"

A las 5:30 de la tarde de este domingo, Colombia y Argentina se medirán en la final del Sudamericano Sub-17 de Paraguay. Y a horas de ese importante compromiso, el entrenador Fredy Hurtado dio un parte de tranquilidad y confianza en el grupo de jugadores que tiene y que han venido en ascenso durante el torneo en pro de buscar el máximo objetivo.

¿Cómo se encuentra Colombia a horas de la final del Sudamericano contra Argentina?

"Estamos muy contentos, los chicos han mostrado carácter, los chicos entendieron lo que nosotros queremos, cómo jugamos, cómo enfrentamos cada compromiso y ese es el resultado del esfuerzo. Hemos venido haciendo un esfuerzo grande, a los chicos les ha tocado duro con jugadores lesionados, y al final ellos han podido hacerlo y estamos contentos tanto con esta 2009 como con los 2008 que pudimos llegar a la final. Ya tenemos todo, obviamente con cautela, organizando todo, ellos ya saben qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y bueno, simplemente es esperar el momento y ejecutarlo bien".

Selección Colombia Sudamericano Sub-17 - Foto: Conmebol

¿Qué piensa y cómo ven a Argtnina?

"Es un equipo difícil, muy ordenado, un equipo que tiene una idea clara de juego, la cual nosotros tenemos que descifrar, neutralizar y ante todo lo de nosotros poderlo hacer. Ya le mostramos a ellos algunos detalles en los cuales tenemos que ser mejores que el rival, para poder al final ir por ese título que tanto anhelamos".

¿Cómo palpa a los jugadores, antes de ese partido tan importante?

"La presión es para nosotros, los entrenadores que tenemos que organizar todo, ellos tienen que estar tranquilos, ocuparse de entender el plan de juego y ejecutarlo de la mejor manera".

