Argentina confirmó la baja de una de sus figuras para el Mundial; "pronta recuperación", le desearon

Leonardo Balerdi, defensa central del Olympique Marsella, ha causado baja en la Selección Argentina que se prepara para el Mundial 2026 por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, y su sustituto será definido este fin de semana después del partido de preparación de esta noche del sábado frente a Honduras en Texas, indicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!", informó la AFA en sus respectivas redes sociales.

Más detalles de la lesión de Balerdi

El jugador venía arrastrando de los últimos partidos con su equipo una molestia muscular y tuvo una recaída en el mismo lugar este viernes en la práctica que la ‘albiceleste’ realizó en el Ellis Field, ubicado en la ciudad de College Station, como antesala del duelo de preparación de este sábado frente a la selección hondureña.



Leonardo Balerdi se perderá el Mundial con Argentina por lesión. Foto tomada del X de @Argentina

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Con tres jugadores entrenándose en forma diferenciada en el vigente campeón del mundo: Nahuel Molina Lucero, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz, más las recuperaciones en proceso de Emiliano 'Dibu' Martínez, Lionel Messi y Julián Álvarez, el cuerpo técnico decidió no arriesgar y dar de baja a Leonardo Balerdi, defensa central del Olympique Marsella.

Su reemplazante será anunciado tras el fin de semana y deberá salir de la pre-lista de 55 que presentó el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni a principios de mayo y que tiene como variantes en defensas central a Marcos Senesi (Bournemouth), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Germán Pezzella (River Plate), Zaid Romero (Getafe) y Lautaro Di Lollo (Boca Juniors).

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

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Luego del duelo de este sábado frente a Honduras, la ‘albiceleste’ entrenará el domingo en el Ellis Field y Texas para luego viajar a Alabama, donde el martes próximo disputará su último duelo amistoso contra Islandia previo a su debut mundialista el 16 de julio frente a Argelia por la primera jornada de un Grupo J, que comparte además con Austria y Jordania.