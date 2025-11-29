“Los jugadores en Bundesliga pueden marcar muchos goles solo con correr; me generan dudas”

El nivel de la Bundesliga sigue generando debates en Europa, a pesar de tener un equipo poderoso como el Bayern Múnich que siempre es protagonista en Champions League y se mide mano a mano con los mejores clubes de otras ligas.

Por eso, en las últimas horas el histórico Thierry Henry causó polémica en unas declaraciones para 'Sky Sports' en las que se refirió sin filtro a la Liga de Alemania, en especial respecto a lo que es la Premier League, donde para él todo es más competitivo, algo que por ejemplo le ha causado problemas a Florian Wirtz, por quien Liverpool pagó más de 100 millones de euros al Bayer Leverkusen.



Críticas al nivel de la Bundesliga

El exjugador francés puso como ejemplo al mediocampista alemán, quien no la pasa bien en Inglaterra a pesar de las buenas sensaciones con las que llegaba, luego de brillar en territorio teutón.

"Los jugadores de la Bundesliga me generan siempre dudas. Tal como funciona la liga allí, puedes tener muchas ocasiones, marcar muchos goles y dar muchas asistencias solo con que corras", comenzó diciendo de entrada Thierry Henry, quien agregó que en comparación con la Premier League, "los jugadores siguen tu ritmo, así que un jugador que viene de la liga alemana lo tiene realmente difícil".

Luis Díaz y Harry Kane celebran un gol con Bayern Múnich, en la Bundesliga AFP

Caso contrario pasó con el colombiano Luis Díaz, quien pasó de Inglaterra a Alemania y aunque en suelo británico también brilló con el Liverpool, ahora tiene grandes registros en el Bayern Múnich desde su llegada, pero no solamente destacando en la Bundesliga, sino también en la Champions League, dejando en evidencia que el nivel de Premier sí se siente en suelo teutón.



De hecho, Henry habló también que cree que faltan jugadores regateadores, con más habilidad, ya que "hoy en día se crean muchas menos jugadas que en nuestra época. Los equipos se colocan muy atrás y los espacios son reducidos".