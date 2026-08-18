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Gol Caracol  / Los líos de River Plate para armar la defensa, para enfrentar a Santa Fe en Copa Sudamericana

Los líos de River Plate para armar la defensa, para enfrentar a Santa Fe en Copa Sudamericana

En el cuadro 'millonario' hay varios 'dolores de cabeza' en la previa del duelo contra los bogotanos, debido a dos 'pesos pesados' en el equipo, que podrían no viajar a Colombia.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 18 de ago, 2026
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River Plate jugará contra Santa Fe en la Copa Sudamericana.
River Plate jugará contra Santa Fe en la Copa Sudamericana.
Foto: AFP

A solo horas de enfrentar a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana; en River Plate se plantean difícil situación, debido a las bajas de dos figuras y fichas claves en el plantel dirigido por Eduardo Coudet.

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Y es que, según informan desde territorio argentino, luego del reciente encuentro pasado por la Liga local; Gonzalo Montiel se sumaría a Marcos Acuña, dentro del listado de futbolistas no disponibles para viajar a Bogotá y enfrentar al cuadro ‘cardenal’, quien oficiará primero como local en esta llave definitiva.

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Esto implicaría un cambio de planes tácticos para el estratega ‘milonario’, quien, incluso, debería improvisar con varios nombres en campo para suplir la ausencia de ambos futbolistas; pero especialmente la de Montiel, quien es cuota de experiencia y hasta gol, siendo de las principales figuras frente a Argentinos Juniors el pasado fin de semana.

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Según el medio argentino ‘La Nación’, “Coudet deberá improvisar a un central en esa posición. ¿Por qué? Porque el uruguayo Giovanni González no está inscrito en la lista de la Sudamericana. El entrenador tenía que elegir entre todos los refuerzos porque sólo podía hacer cinco modificaciones en la lista de la Conmebol”.

Ante este panorama, el único lateral derecho natural que tendría River Plate para viajar a Bogotá sería Yutiel Susano, un juvenil que todavía no ha sumado ninguna convocatoria en Liga con el plantel profesional. Así que, una de las opciones sería mandarlo al ruedo para este encuentro o enviar un central a dicha posición, siendo Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero los dos opcionados.

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Desde Argentina también analizan la posibilidad de que Eduardo Coudet golpee el tablero y cambie el esquema táctico, tratando de suplir la ausencia de Montiel, pero también la de Marcos Acuña, quien viene acarreando unos problemas físicos desde varios días atrás y, al parecer, no estaría recuperado para la ida de los octavos de final en la Sudamericana, frente a Independiente Santa Fe.

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“También podría suceder que Coudet arme una línea de tres centrales y dos carrileros que cubran las bandas: Tobías Andrada o Juan Cruz Meza podrían ser alternativas para el sector derecho. Algo similar se plantea para el sector izquierdo. Con Acuña lesionado, habrá que ver quién actúa como número 3, ya que Francisco Ortega, el futbolista que acaba de arribar desde Grecia, tampoco está anotado en la lista de la Copa Sudamericana”, agregó ‘La Nación’, explicando los posibles escenarios que River plantea para este miércoles 19 de agosto.

Este encuentro está estipulado disputarse a las 7:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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