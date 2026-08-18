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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero y su sorpresa, a horas de juego con Boca Juniors en Copa Sudamericana

Álvaro Montero y su sorpresa, a horas de juego con Boca Juniors en Copa Sudamericana

El guardameta colombiano se llevó gran sorpresa, a solo horas de enfrentar a Deportivo Recoleta, por los octavos de final en el certamen continental. ¡Hay video!

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Álvaro Montero, arquero colombiano que milita en Boca Juniors.
Álvaro Montero, arquero colombiano que milita en Boca Juniors.
Foto oficial de Boca Juniors

Álvaro Montero se ha robado el protagonismo en territorio paraguayo, a horas del duelo entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta, correspondiente al duelo de vuelta por los octavos de final en la Copa Sudamericana.

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Y es que, el guardameta colombiano se dejó ver en la noche del pasado lunes durante el banderazo de la afición ‘xeneize’, que acompañó al equipo ‘azul y oro’ en la previa de este importante encuentro, pensando en sellar la clasificación rumbo a los ‘cuartos’ del certamen continental.

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Ante la gran multitud que se hizo presente durante horas de la noche a las afueras del hotel; tanto Montero como todo el plantel de futbolistas bajaron para agradecer por el apoyo y compartir emotivos momentos junto a la afición de Boca Juniors, que pintó las calles de Asunción de azul y oro.

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Sin embargo, durante este banderazo, el colombiano protagonizó curioso momento que ya es viral en las redes sociales. Y es que, cuando un hincha le pasó el celular para grabar, Álvaro empezó a filmar en selfie, dejando ver su cara de alegría, con una sonrisa de oreja a oreja, mientras le hablaba a la afición de fondo.

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Además, se pudo ver al ‘cafetero’ firmando autógrafos y compartiendo con todos los aficionados presentes en Paraguay, que viajaron desde Argentina para ver el duelo de Boca Juniors, este martes, por los octavos de final en la Copa Sudamericana.

Cabe destacar que, ante las recientes y fuertes críticas en contra de Álvaro Montero por sus flojas actuaciones bajo los tres palos del equipo ‘azul y oro’; en el último encuentro frente a Platense, su rendimiento dejó buenas sensaciones, tras importantes y difíciles atajadas que le hizo ganarse un par de aplausos desde las tribunas y las redes sociales.

Sin embargo, el encuentro contra Deportivo Recoleta será una oportunidad más para reivindicarse y empezar a tomar confianza en el cuadro ‘xeneize’; mismo por el que fichó hace poco más de un mes, llegando como una de las grandes figuras de carea a este segundo semestre del año.

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