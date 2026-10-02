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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿A dónde remataste Daniel Muñoz?; Opción clara en los minutos finales de Colombia vs Paraguay

¿A dónde remataste Daniel Muñoz?; Opción clara en los minutos finales de Colombia vs Paraguay

El lateral derecho entró en el tramo final del partido preparatorio de este viernes en Nueva Jersey, y tuvo una chance de igualar el compromiso, y aunque controló bien, definió mal.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de oct, 2026
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Daniel Muñoz Selección Colombia
Daniel Muñoz con la Selección Colombia
AFP

La Selección Colombia tuvo una oportunidad clara de conseguir un empate frente a Paraguay, este viernes, en los pies de Daniel Muñoz, quien entró y no pudo capitalizar una gran jugada colectiva.

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Al minuto 89, se dio una buena acción entre varios jugadores de la 'tricolor', tras un pase de Yaser Asprilla que controló de buena manera el lateral derecho, quien se sacó a un defensor 'guaraní' y quedó mano a mano con el arquero rival.

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Sin embargo, Daniel Muñoz no pudo rematar al segundo palo y ni siquiera pudo orientar su disparo hacia el arco.

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Acá la opción de gol de Daniel Muñoz en Colombia vs Paraguay, partido preparatorio:

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