¿A dónde remataste Daniel Muñoz?; Opción clara en los minutos finales de Colombia vs Paraguay

La Selección Colombia tuvo una oportunidad clara de conseguir un empate frente a Paraguay, este viernes, en los pies de Daniel Muñoz, quien entró y no pudo capitalizar una gran jugada colectiva.

Al minuto 89, se dio una buena acción entre varios jugadores de la 'tricolor', tras un pase de Yaser Asprilla que controló de buena manera el lateral derecho, quien se sacó a un defensor 'guaraní' y quedó mano a mano con el arquero rival.

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Sin embargo, Daniel Muñoz no pudo rematar al segundo palo y ni siquiera pudo orientar su disparo hacia el arco.

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Acá la opción de gol de Daniel Muñoz en Colombia vs Paraguay, partido preparatorio: