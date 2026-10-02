¿A dónde remataste Daniel Muñoz?; Opción clara en los minutos finales de Colombia vs Paraguay

La Selección Colombia tuvo una oportunidad clara de conseguir un empate frente a Paraguay, este viernes, en los pies de Daniel Muñoz, quien entró y no pudo capitalizar una gran jugada colectiva.
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Al minuto 89, se dio una buena acción entre varios jugadores de la 'tricolor', tras un pase de Yaser Asprilla que controló de buena manera el lateral derecho, quien se sacó a un defensor 'guaraní' y quedó mano a mano con el arquero rival.
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Sin embargo, Daniel Muñoz no pudo rematar al segundo palo y ni siquiera pudo orientar su disparo hacia el arco.
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