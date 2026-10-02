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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Aldair Quintana, tras debutar en Selección Colombia; "que sea el inicio de muchos más partidos"

Aldair Quintana, tras debutar en Selección Colombia; "que sea el inicio de muchos más partidos"

A pesar de la derrota 0-1 contra Paraguay, el guardameta, Aldair Quintana, no ocultó su emoción por su primer partido con 'la tricolor' y contó detalles del golpe que sufrió.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2026
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Aldair Quintana, guardameta de la Selección Colombia, debutó contra Paraguay
Aldair Quintana, guardameta de la Selección Colombia, debutó contra Paraguay
AFP

Aldair Quintana sumó sus primeros minutos con la camiseta de la Selección Colombia. Si bien había estado en otras convocatorias años atrás, siempre había sido suplente. De hecho, tuvo que esperar cinco años para que lo volvieran a llamar. Y es que la última vez que lo habían citado había sido en octubre de 2021 para las Eliminatorias Sudamericanas.

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Finalmente, el trabajo tuvo recompensa y, por eso, no ocultó su alegría. Este viernes 2 de octubre, fue titular y jugó todo el partido en la derrota 0-1 contra Paraguay, en un partido preparatorio. Allí, incluso, protagonizó un momento de tensión, luego de que fuera chocado por Hugo Cuenca y sufriera un corte en su cabeza. Por fortuna, pudo seguir en cancha.

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¿Cómo vivió su primer partido con la Selección Colombia?
"Muy contento por el debut. Llevaba muchos años esperando este momento. Infortunadamente, no fue con una victoria, pero me quedo con el esfuerzo del equipo y la entrega que tuvimos, más contra un rival tan duro como Paraguay. Ahora, solo queda corregir de cara al juego contra Perú".

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¿Qué sintió al saber que iba a ser titular?
"Es algo hermoso. En lo personal, me sentí contento. Lo venía trabajando desde hace muchos años y espero que sea el inicio de muchos más partidos con la Selección".

Aldair Quintana Selección Colombia
Aldair Quintana con la Selección Colombia
Transmisión

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No se quería salir, a pesar del golpe que sufrió...
"En el momento, pensaba que por qué me pasaba eso, preciso en el debut. Estaba algo mareado, pero quería terminar el partido porque era una oportunidad que venía esperando desde hace tiempo".

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Tanto esperar, ¿es una muestra de resiliencia?
"Siempre tuve claro que quería volver a estar y ser parte de este grupo tan lindo. Debuté, no con un resultado favorable, pero contento por el debut".

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