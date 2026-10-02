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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Gustavo Puerta: “el equipo se vio bien sin pelota y con ella, mejoramos cosas del partido anterior”

Gustavo Puerta: “el equipo se vio bien sin pelota y con ella, mejoramos cosas del partido anterior”

El mediocampista de la Selección Colombia, Gustavo Puerta, habló con Gol Caracol tras la derrota 1-0 con Paraguay, este viernes, en partido preparatorio en Estados Unidos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de oct, 2026
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Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia.
Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia.
Foto: AFP

La Selección Colombia cayó 1-0 con Paraguay en su segunda salida en esta fecha FIFA, luego del empate 1-1 con México. Nuevamente Gustavo Puerta fue uno de los hombres importantes de Néstor Lorenzo en su nómina, y decidió dar un balance de lo que fue este compromiso, en medio de la derrota sufrida.

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De entrada, el mediocampista aseguró que "hoy cambiamos el sistema, lo trabajamos durante la semana, creo que el equipo se vio muy bien con pelota y sin ella", destacando además que "mejoramos muchas cosas del anterior partido con México".

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Puerta también decidió enviar un mensaje de calma y tranquilidad en esta nueva era que empieza sin algunas figuras como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, señalando que "esto hace parte del proceso, tomar la idea, el planteamiento del profe y yo sé que con esta camada de jugadores vamos a hacer grandes cosas".

Gustavo Puerta en uno de los partidos con la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Gustavo Puerta en uno de los partidos con la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Foto: Getty Imágenes

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En otro tema, Gustavo se refirió a la noticia que tuvo en los recientes días con el nacimiento de su hija, que de hecho pidió un permiso para ir a acompañar a su pareja, para luego volver y estar a las órdenes de Néstor Lorenzo. "Para mi es una motivación, el haber estado en el nacimiento de mi primera hija, es un sentimiento que uno no puede explicar con palabras, muy contento, una motivación mas para hacer las cosas bien", finalizó en charla con Gol Caracol.

El joven mediocampista, ahora en Olympiacos, sigue contando con la confianza del estratega de la Selección Colombia, quien desde el Mundial 2026 ha sido respaldado y se ganó un lugar entre los titulares.

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Por el momento, Gustavo Puerta y la Selección Colombia pondrán su mirada en el tercer y último partido preparatorio de esta fecha FIFA, enfrentándose a Perú, el martes 6 de octubre, a las 6:45 p.m. (hora colombiana), en un duelo que se disputará en el estadio del Inter Miami, en Estados Unidos.

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