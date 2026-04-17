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Gol Caracol  / Los técnicos que suenan para llegar al Real Madrid; uno con fama ya habría sacado el cuerpo

Los técnicos que suenan para llegar al Real Madrid; uno con fama ya habría sacado el cuerpo

La crisis tocó la puerta del Real Madrid, luego de la eliminación de Champions League a manos de Bayern Múnich, de Luis Díaz, y ahora se habla de la búsqueda de un nuevo entrenador.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Álvaro Arbeloa
Álvaro Arbeloa; actual técnico del Real Madrid
AFP

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