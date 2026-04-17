Los técnicos que suenan para llegar al Real Madrid; uno con fama ya habría sacado el cuerpo

Los vientos de crisis siguen soplando fuerte en cercanías al Real Madrid, que sintió un duro golpe al haber quedado eliminado de la Champions League en su serie frente a Bayern Múnich, del colombiano Luis Díaz, y de ahí una serie de críticas de parte de la prensa y los aficionados al cuerpo técnico que lidera Álvaro Arbeloa, a los jugadores, dentro de los que más apuntan es a Vinícius Jr, y a los directivos que lidera el presidente Florentino Pérez.

Aparte de ese fracaso en el pomposo torneo de la Uefa, en la Liga de España los 'merengues' están en la segunda posición, con 70 puntos, y a nueve de distancia del líder Barcelona.

Ante ese panorama, desde ya se viene mencionando en los medios que la idea es que Arbeloa no siga sentado en el banquillo y se habla de varios candidatos para arribar, de cara a la temporada 2025/2026.

Según el diario 'Mundo Deportivo', entre los candidatos que suenan de menera extraoficial están hombres del prestigio del alemán Jurgen Klopp, el francés Didier Deschamps, el argentino Mauricio Pochettino y hasta Lionel Scaloni, actual entrenador de la Selección Argentina y que irá a defender el título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.



En el caso del seleccionador argentino, desde su país han hecho hincapié en que su mente la tiene puesta en la albiceleste y que por ahora no consideraría ninguna oferta laboral.

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Así las cosas, se tiene expectativa de ver el desenlace de la situación y quién será el elegido por la dirigencia del tradicional club español, que siempre tiene ojos encima tanto en territorio ibérico, como en el mundo entero.

¿Qué postura tomaría Deschamps ante el interés de Real Madrid?

"Según publicó L'Equipe, el círculo más cercano del actual seleccionador francés negó al medio galo los rumores que sitúan a Deschamps como uno de los posibles candidatos para ser el próximo entrenador del Real Madrid", se leyó en uno de los apartados de una nota del referido 'Mundo Deportivo' con respecto al otrora volante.

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