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Gol Caracol  / Sporting Lisboa vs Benfica EN VIVO; hora y dónde ver a Luis Javier Suárez y Richard Ríos

Sporting Lisboa vs Benfica EN VIVO; hora y dónde ver a Luis Javier Suárez y Richard Ríos

Duelo de colombianos. Cuando el final de temporada se acerca, dos de los tres clubes que luchan por el título en Portugal, junto con Porto, se enfrentan en un partidazo.

Por: EFE
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Sporting de Lisboa vs Benfica
Sporting de Lisboa vs Benfica. Luis Javier Suárez jugador del Sporting de Lisboa, y Richard Ríos jugador del Benfica.
AFP

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