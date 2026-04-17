Sporting Lisboa vs Benfica EN VIVO; hora y dónde ver a Luis Javier Suárez y Richard Ríos

La Liga Portugal se prepara este domingo 19 de abril para un vibrante 'choque de cafeteros' por la jornada 30. El Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez recibe en el Estadio José Alvalade al Benfica de su compañero en la Selección Colombia, Richard Ríos.

Tras la reciente eliminación de 'los leones' en los cuartos de final de la Champions League, el equipo dirigido por Rui Borges busca redimirse enfocando todos sus conocimientos como director técnico en La Liga de Brasil. Además de ser un duelo entre 'paisanos', a su vez será un duelo lleno de tensión y de un arduo movimiento en la tabla de pociones. El equipo del 'samario' es segundo con 71 puntos, a cinco del actual líder, Porto. Una victoria dejaría a los de Suárez a solo dos unidades de la punta.

Sin embargo, la amenaza es directa, y se encuentra en su próximo rival Benfica. El equipo de Ríos acecha con 69 puntos y la posibilidad de arrebatarle el segundo lugar. Si el 'paisa' y sus águilas conquistan a los 'verdiblancos' los desplazarán y escalarán a la segunda posición con 72 unidades.

Este será el tercer enfrentamiento entre ambos clubes en lo que va de la temporada. La primera vez que se vieron las caras fue el pasado 31 de julio de 2025 por la Supercopa, donde las 'águilas' ganaron por 1-0, mientras que el 5 de diciembre del mismo año, empataron 1-1, en el estadio da Luz. Razón por la que los 'leones' intentarán equilibrar las cargas.



Sporting de Lisboa vs Benfica. Luis Javier Suárez jugador del Sporting de Lisboa, y Richard Ríos jugador del Benfica. AFP

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Sporting de Lisboa vs Benfica EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Liga de Portugal

Fecha: domingo 19 de abril

Hora: 12:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: José Alvalade, Portugal.

Transmisión: Disney Plus Premium. .