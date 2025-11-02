Luis Díaz recibe noticia que impacta el futuro del Bayern Múnich; un alto mando seguirá en el club

El Bayern Múnich anunció el domingo una facturación anual récord de 978,3 millones de euros (1.130 millones de dólares), y reeligió a su presidente, Herbert Hainer, para un tercer mandato de tres años.

Los anuncios se realizaron en la junta general de accionistas del Bayern celebrada el domingo, donde se informó que los ingresos del club para la temporada 2024-25 fueron un 2,8 % superiores a los de la campaña anterior.

El club generó un beneficio de 27,1 millones de euros, inferior a los 43,1 millones de euros de la temporada 2023-24 y a los 35,7 millones de la temporada anterior.

Publicidad

"A pesar de la incertidumbre reinante y de un mercado de fichajes que está alcanzando nuevas cotas, hemos vuelto a lograr una facturación récord y un sólido beneficio", declaró el director general, Jan-Christian Dreesen. "Esto demuestra la excepcional fortaleza y solidez de nuestro club. No somos volátiles, el Bayern es estable".

El vigente campeón de la Bundesliga anunció que su número de socios alcanzó los 432.500, la cifra más alta en la historia del club y superior a la de cualquier otro equipo de fútbol. Hainer fue reelegido sin oposición, obteniendo el apoyo de la gran mayoría de los socios con derecho a voto.

Publicidad

Luis Díaz, en un partido con el Bayern Múnich Fotos: X/@FCBayernES

Salvo algunas excepciones, los clubes de fútbol alemanes deben cumplir la llamada «regla del 50+1», que exige que los socios conserven una participación mayoritaria en el club. Esta regla garantiza que los socios y aficionados controlen los clubes e impide que los inversores externos tengan la última palabra.



Próximo partido del Bayern Múnich

El próximo reto de Luis Díaz y el Bayern Múnich será el próximo martes en la Champions League contra el actual campeón del torneo, el Paris Saint Germain, en el estadio Parque de los Príncipes. Partido en el que, de ganar el cuadro bávaro, podría ir asegurando su clasificación a la próxima ronda del máximo campeonato de Europa.