Luis Suárez recibió una dura sanción por escupir a un rival; "lo lamento sinceramente"

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, recibió una suspensión de seis partidos por escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders durante los incidentes ocurridos al término de la final de la Leagues Cup, según anunció el torneo.

También fue sancionado Sergio Busquets, en su caso por "conducta violenta", con una suspensión de dos partidos. Al argentino Tomás Avilés le cayeron otros tres partidos, también por "conducta violenta".

Los tres, que recibirán además multas económicas, deberán cumplir su sanción en la próxima o próximas ediciones de la Leagues Cup.

El domingo pasado, al concluir la final de la Leagues Cup en la que el Sounders salió campeón por 3-0, algunos jugadores y otros miembros de los dos equipos participaron en una tangana. Entre otros incidentes, Suárez escupió a un técnico del Sounders.

El delantero uruguayo pidió disculpas este jueves en un comunicado por su conducta: "No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así".

Luis Suárez, delantero uruguayo de Inter Miami, en medio de un entrenamiento AFP

"Apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente", aseguró Suárez. "Quiero pedir disculpas por mi comportamiento", añadió.

También se pronunció sobre el incidente el Inter Miami, que distribuyó un comunicado en el que "condena los altercados acontecidos tras la final de la Leagues Cup".

"Estas acciones no representan los valores de nuestro deporte y reiteramos nuestro compromiso con mantener los más altos estándares de deportividad dentro y fuera de la cancha", apuntó el club.