Luis Suárez recibió una dura sanción por escupir a un rival; "lo lamento sinceramente"

Todo ocurrió en medio del partido entre Seattle Sounders e Inter Miami, por la Leagues Cup, lo que terminó en castigos para Luis Suárez y también Sergio Busquets.

Luis Suárez, delantero de Inter Miami, enojado en el partido contra Seattle Sounders
Luis Suárez, delantero de Inter Miami, enojado en el partido contra Seattle Sounders
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 08:03 p. m.