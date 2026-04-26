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Gol Caracol  / Malas noticias en Atlético de Madrid; figura se pierde el juego de ida contra Arsenal, en Champions

Malas noticias en Atlético de Madrid; figura se pierde el juego de ida contra Arsenal, en Champions

Uno de los futbolistas más destacados de los 'colchoneros' se perderá la ida de la semifinal de la Champions League contra el Arsenal. Sufrió una lesión y ya hay tiempo de 'baja'.

Por: EFE
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Atlético de Madrid avanzó a los octavos de final de la Champions League.
Atlético de Madrid avanzó a los octavos de final de la Champions League.
AFP

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