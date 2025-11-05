Real Betis vs. Olympique Lyon, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Europa League

El Betis y el Olympique Lyon disputan este jueves el cuarto partido de la primera fase de la Europa League, un escollo de nivel para los verdiblancos para apuntalar sus aspiraciones ante un rival de enjundia que llega al duelo de La Cartuja con un pleno de tres victorias y ningún gol encajado.

Los del chileno Manuel Pellegrini con cinco puntos tras una victoria y dos empates, afrontan la cita frente a los del portugués Paulo Fonseca para hacer buena la última igualada en esta fase ante el Genk belga y lo hacen con un equipo con la misma vocación por la posesión y el juego de ataque.

El Betis afronta el partido, si no con el imperativo, sí con la idea de sumar de tres para encaramarse en la zona alta de la fase clasificatoria, que marca el Brann noruego y de la que se encuentra a un solo punto, para consolidar sus opciones y evitar en el futuro rondas adicionales cuando el calendario se aprieta.

Publicidad

Cuenta Pellegrini con las bajas por lesión, además de la de Isco Alarcón, del lateral zurdo Júnior Firpo y la del portero Pau López, con una rotura de un tendón muscular en la pierna derecha, lo que hace que en la portería tenga continuidad Álvaro Valles como primer nombre de una defensa en la que el chileno hará cambios.

Podría tener entrada en el eje Diego Llorente junto con el argentino Valentín Gómez, cada vez más consolidado en los planes del chileno y que también podría ser opción, como en el pasado duelo liguero frente al Mallorca, en el lateral izquierdo en el caso de que Pellegrini reserve en esa posición al suizo Ricardo Rodríguez.

Publicidad

'Cucho' Hernández, jugador colombiano del Real Betis Getty Images

Reservará el técnico bético al eje defensivo de su centro del campo, el marroquí Sofyan Amrabat, quien está siendo milimétricamente dosificado por unas molestias físicas y cuya posición será ocupada por Marc Roca, quien será novedad junto a otros jugadores como el colombiano Nelson Deossa, Sergi Altimira o Rodrigo Riquelme: el gol será encomienda para el congoleño Cédrick Bakambu.

Junto a Amrabat, Pellegrini consultará con los servicios médicos el estado físico y la disponibilidad de varios jugadores más -"cuatro o cinco que hay que llevarlos con cuidado", comentó en rueda de prensa- y decidirá este jueves sobre su concurso en el duelo ante el Olympique de Lyon.

Las obligadas rotaciones, no obstante, no desvirtuarán el dibujo del chileno en su idea de armonizar la gestión de todos sus efectivos con la suma de puntos como local en los dos próximos partidos europeos en La Cartuja que consoliden sus expectativas de avanzar en la segunda competición continental y evitar rondas adicionales para pasar a las decisivas.

Publicidad

El Lyon podría optar por las rotaciones ante el cargado calendario que tiene, con la visita al París Saint-Germain en próximo domingo.

Paulo Fonseca podría dejar fuera de la convocatoria al centrocampista francés Corentin Tolisso, dado que acumula muchos minutos y a pesar de que se ha convertido en una de las piezas claves del dispositivo del entrenador.

Publicidad

Nelson Deossa, que podría ser titular en el partido contra Olympique de Lyon Foto: AFP

Puede que no sea el único de los pesos pesados del equipo que se quede fuera del desplazamiento a Andalucía, lo que abriría la puerta a jugadores procedentes de la cantera, como Mathys de Carvalho o Khalis Merah, que ya fueron convocados en el anterior duelo contra el Basilea.

Otros nombres de jóvenes formados en el Lyon se podrían sumar a la convocatoria para el partido contra los verdiblancos, como es el caso de Enzo Molebe, que acaba de prolongar su contrato, o el belga Orel Mangala.



Real Betis vs. Olympique de Lyon, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Europa League

El partido que se disputará en el Benito Villamarín iniciará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) y tendrá transmisión de ESPN y Disney+. De igual manera, podrán seguir las incidencias más importantes de los colombianos en el partido en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.