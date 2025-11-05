Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Real Betis vs. Olympique Lyon, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Europa League

Real Betis vs. Olympique Lyon, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Europa League

Este jueves, el Betis, del 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, tendrá un duro reto cuando se mida al Olympique Lyon, que ha ganado sus tres partidos en el torneo. ¡Agéndese con el juego!

Por: EFE
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Betis vs Olympique de Lyon
Betis vs Olympique de Lyon
Fotos: X/@RealBetis y AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad