Manchester City se llevó su 'baldado de agua fría', en Champions League; club noruego le ganó 3-1

Apenas transcurrieron 118 segundos, del minuto 22 al 24, entre el 1-0 y el 2-0 de Hogh para el Bodo/Glimt en su duelo contra el Manchester City, fulminado entonces, goleado después (3-1), en inferioridad numérica más tarde por una imprudencia de Rodrigo y alarmado por sus últimos resultados, pero virtualmente clasificado para las eliminatorias, aunque con el top-8 todavía en duda.

La derrota es un paso atrás. No peligra su clasificación, pero sí su presencia entre los ocho primeros de la tabla, directo a octavos. Lo sufrió hace un año, cuando cayó en la ronda intermedia con el Real Madrid. Ahora ni se planteaba tener que jugar la fase previa a los octavos, pero puede ocurrirle de nuevo. En la última cita recibe al Galatasaray. Sólo ha ganado dos de sus últimos seis duelos entre todos los torneos. Es una seria advertencia.

Las bajas tampoco son ninguna excusa para el conjunto inglés, que contó con Ryan Cherki, Phil Foden, Rodri Hernández o Erling Haaland desde su once titular, a tres grados bajo cero durante el partido, en el que se quedó aún más frío el conjunto habitualmente celeste, este miércoles de negro completo, cuando de repente encajó dos goles sin esperarlo.

Bajo su dominio, con posesiones por encima del 70 por ciento, surgió la respuesta del Bodo/Glimt, que manejó con destreza el contragolpe y cada concesión del City. Combinados ambos factores, en dos instantes prácticamente seguidos golpeó con una pegada tremenda sobre la portería de Donnarumma, superado dos veces en dos minutos.



El origen está antes, en la defensa del City, personificada en Alleyne, el central izquierdo de la zaga organizada por Pep Guardiola. No fue contundente ni en la primera ni en la segunda acción, con especial énfasis en la segunda. En la primera, culminada en el minuto 21 y 3 segundos, Hogh cabeceó picado frente al salto del portero contrario, tras un centro por arriba de Blomberg. En la segunda, minuto 23:01, con el mismo pasador y el mismo rematador, la definición fue de primeras con el interior del pie derecho.

Los dos goles de Hogh cambiaron el gesto del City, tan incrédulo como responsable, consciente del lío que él mismo había permitido en un terreno en el que no había perdido nadie en esta Liga de Campeones. El Bodo/Glimt no había ganado a ningún rival en las primeras seis jornadas, superviviente a base de tres empates. Hasta este miércoles.

Cada contraataque del conjunto local puso en jaque al equipo inglés, que aún respiró aliviado cuando Hogh remató demasiado escorado otro centro desde la derecha, demasiados sueltos como llegaban por todo ese sector los jugadores del Bodo/Glimt. No le importó nada darle la posesión al equipo visitante, al que aguardaba para la réplica.

Incluso fue más allá con otro gol en el comienzo del segundo tiempo, finalmente anulado, para agrandar aún más la sensación de inestabilidad que demostró el City, con una ocasión antes de Erling Haaland, pero poco más, tan expuesto cuando el Bodo/Glimt superó su línea de medio campo que jugaba más al filo del 3-0 que de lograr el 2-1.

Y así fue. Antes de la hora de partido, Hauge marcó un golazo: controló el balón en la banda izquierda del ataque, condujo hacia el centro, atrevido, imponente, también hasta con demasiada permisividad de la defensa contraria, para soltar un derechazo extraordinario a la escuadra de Donnarumma, al que no le dio tiempo ni a estirarse.

Ni siquiera el 3-1 de Ryan Cherki, casi en la siguiente jugada, reenganchó al City en el partido, porque Rodrigo Hernández, todo un Balón de Oro, campeón de todo, de suma experiencia, cometió una torpeza inesperada en un futbolista de su personalidad y nivel: dos tarjetas en 53 segundos por dos agarrones por detrás. No midió y se fue expulsado. Tampoco hay excusa para el medio centro, que dejó a su equipo en inferioridad numérica.

De nuevo, el fuera de juego invalidó otro gol al Bodo/Glimt, que apuntó al cuarto, frustrado por Donnarumma, y que no sólo consiguió su primera victoria de esta edición de la Liga de Campeones, sino que sostuvo sus opciones de alcanzar las eliminatorias, pendiente de otro desafío mayor en Europa: la visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano, donde el equipo rojiblanco encadena 12 victorias.



- Ficha técnica:

3 – Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuff, Gundersen, Bjorkan; Evjen (Saltnes, m.76), Berg, Brunstad Fet (Maatta, m.82); Blomberg (Auklend, m.76), Hogh (Helmersen, m.76) y Hauge.

1 – Manchester City: Donnarumma; Ricco Lewis, Khusanov, Alleyne, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri, O’Reilly; Foden (Marmoush, m.70), Cherki; Haaland.

Goles: 1-0, m.22: Hogh. 2-0, m.24: Hogh. 3-0, m.58: Hauge. 3-1, m.60: Cherki.

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania). Expulsó con doble amarilla a Rodri (ms.61 y 62), del Manchester City. También amonestó al visitante Cherki (m.93).

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la fase regular de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Aspmyra de Bodo ante unos 8.200 espectadores.