Barcelona y Florentino Pérez se citan en los juzgados; demanda al presidente del Real Madrid

El Barcelona y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se verán el próximo 25 de noviembre en los Juzgados de Madrid en un acto de conciliación a raíz de una demanda previa a la interposición de una querella por un delito de calumnias contra el dirigente madridista.

El acto de conciliación, confirmaron a EFE fuentes judiciales, se celebrará el 25 de noviembre a las 9.40 horas en la Sala de Vistas Juzgados 1 y 2 de Madrid, como paso previo a la formalización de una querella contra el dirigente del club blanco por un presunto delito de calumnias relativo al artículo 205 del Código Penal.

El club catalán presentó la demanda de conciliación en junio pasado después de que el 12 de mayo Pérez, en sendas declaraciones, acusó al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al 'caso Negreira'.

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La letrada María Luis Ortega precisa, en su escrito, que si la parte demandante (el Barcelona) no se presenta a la comparecencia se archivará el caso, mientras que si no lo hace el requerido (Florentino Pérez) se dará por intentada a todos los efectos.



El club azulgrana explicó en junio, cuando inició el proceso, que si esta demanda no era "debidamente atendida", la entidad presentaría "la correspondiente querella criminal" contra el presidente del Real Madrid.

El acto de conciliación es el mecanismo previo a la interposición de una querella por el presunto delito de calumnias por las declaraciones que el máximo responsable del club blanco realizó en la rueda de prensa del pasado 12 de mayo y en una entrevista en un medio de comunicación al día siguiente.

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En su demanda, el Barcelona pide a Florentino Pérez que reconozca la inexactitud de sus declaraciones cuando identificó a un grupo de árbitros como destinatarios de cantidades por parte del club catalán con el propósito de alterar la competición y que, alternativamente, identifique a los colegiados que recibieron dichos pagos, a los que el presidente del Real Madrid calificó de "Negreira Boys".

Asimismo, el Barça reclama al presidente del Real Madrid que, si identifica a dichos colegiados, también especifique el partido concreto y el lance del juego en el que, a su entender, se concretó la corrupción denunciada.

El 'caso Negreira' investiga los pagos que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira cuando éste era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros a través de sociedades vinculadas a él.

La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.