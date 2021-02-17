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Mauricio Pochettino y su verdad sobre los rumores que lo ubican como DT del Real Madrid
Mauricio Pochettino aceptó hablar de supuestas ofertas que tiene sobre la mesa, pese a estar ligado a Estados Unidos y en medio del plan final para el Mundial 2026.
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La curiosa 'mañita' de Mauricio Pochettino antes de los partidos: "Me hace estar cómodo"
Este viernes 19 de abril el técnico del Chelsea Mauricio Pochettino, dio a conocer uno de sus rituales para enfrentar las malas energías, afirmó que era un hábito y no una superstición.
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El mundo del fútbol y la posible tarjeta azul: esto opinan algunos expertos
Uno de los temas de conversación en las últimas semanas ha sido la posibilidad de implementar las tarjetas azules en el fútbol. Personajes como Jürgen Klopp o Mauricio Pochettino hablaron respecto al tema.
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Mauricio Pochettino: "No somos lo suficientemente buenos; esa es la realidad"
Tras la dura derrota del Chelsea contra Wolves, por la Premier League, el técnico argentino Mauricio Pochettino dio sus declaraciones y fue contundente con las deficiencias de su equipo.
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¡A alistar el 'bolsillo'!: Importante pedido de Mauricio Pochettino al Chelsea, pensando en 2024
Con un nuevo mercado de transferencias cerca, el entrenador del Chelsea, Mauricio Pochettino, realizó destacada solicitud en materia de fichajes y proyecto al cuadro inglés.
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Mauricio Pochettino, técnico del Chelsea, mostró sus ganas por ganar un título
Mauricio Pochettino, técnico del Chelsea, reveló su deseo de ganar una competición que le ha sido esquiva al conjunto inglés desde hace varias temporadas.
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Chelsea vs. Nottingham Forest: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Premier League
Este fin de semana, arranca la cuarta fecha de la Premier League, y de este modo, un Chelsea, liderado por Mauricio Pochettino, espera sumar en casa frente a un Nottingham Forest.
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Chelsea vs. Luton Town: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Premier League
Este viernes arranca la tercera fecha de la Premier League, y de este modo llega el debut del recién ascendido Luton Town, frente a un Chelsea, liderado por Mauricio Pochettino.
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Mauricio Pochettino: "En los últimos diez años, el Chelsea es el club más grande de Inglaterra"
El DT argentino, Mauricio Pochettino, habló para los medios oficiales del Chelsea. Agregó que "tenemos que trabajar muy duro y crear un buen ambiente para lograr éxitos en los próximos años".
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Mauricio Pochettino fue oficializado como el nuevo entrenador del Chelsea
El argentino Mauricio Pochettino será el nuevo entrenador del Chelsea para las próximas dos temporadas y con una más opcional, según anunciaron los 'blues'.