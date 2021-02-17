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Gol Caracol  / Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino

  • Mauricio Pochettino
    Mauricio Pochettino; técnico de USA
    AFP
    Gol Caracol

    Mauricio Pochettino y su verdad sobre los rumores que lo ubican como DT del Real Madrid

    Mauricio Pochettino aceptó hablar de supuestas ofertas que tiene sobre la mesa, pese a estar ligado a Estados Unidos y en medio del plan final para el Mundial 2026.

  • Mauricio Pochettino, director técnico de Chelsea, que sueña con su primer título en los 'blues'
    Mauricio Pochettino, director técnico de Chelsea, que sueña con su primer título en los 'blues'
    AFP
    Gol Caracol

    La curiosa 'mañita' de Mauricio Pochettino antes de los partidos: "Me hace estar cómodo"

    Este viernes 19 de abril el técnico del Chelsea Mauricio Pochettino, dio a conocer uno de sus rituales para enfrentar las malas energías, afirmó que era un hábito y no una superstición.

  • Jurgen Klopp y Mauricio Pochettino, entrenadores de fútbol
    Jurgen Klopp y Mauricio Pochettino, entrenadores de fútbol
    Foto: AFP
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    El mundo del fútbol y la posible tarjeta azul: esto opinan algunos expertos

    Uno de los temas de conversación en las últimas semanas ha sido la posibilidad de implementar las tarjetas azules en el fútbol. Personajes como Jürgen Klopp o Mauricio Pochettino hablaron respecto al tema.

  • Mauricio Pochettino.
    Mauricio Pochettino, técnico del Chelsea.
    Foto: AFP
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    Mauricio Pochettino: "No somos lo suficientemente buenos; esa es la realidad"

    Tras la dura derrota del Chelsea contra Wolves, por la Premier League, el técnico argentino Mauricio Pochettino dio sus declaraciones y fue contundente con las deficiencias de su equipo.

  • Mauricio Pochettino, técnico del Chelsea.
    Mauricio Pochettino, técnico del Chelsea.
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    ¡A alistar el 'bolsillo'!: Importante pedido de Mauricio Pochettino al Chelsea, pensando en 2024

    Con un nuevo mercado de transferencias cerca, el entrenador del Chelsea, Mauricio Pochettino, realizó destacada solicitud en materia de fichajes y proyecto al cuadro inglés.

  • Mauricio Pochettino, técnico del Chelsea.
    Mauricio Pochettino, técnico del Chelsea.
    Foto: AFP
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    Mauricio Pochettino, técnico del Chelsea, mostró sus ganas por ganar un título

    Mauricio Pochettino, técnico del Chelsea, reveló su deseo de ganar una competición que le ha sido esquiva al conjunto inglés desde hace varias temporadas.

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    Chelsea vs. Nottingham Forest por la Premier League
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Chelsea vs. Nottingham Forest: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Premier League

    Este fin de semana, arranca la cuarta fecha de la Premier League, y de este modo, un Chelsea, liderado por Mauricio Pochettino, espera sumar en casa frente a un Nottingham Forest.

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    Chelsea vs Luton Town por la Premier League
    Foto: AFP
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    Chelsea vs. Luton Town: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Premier League

    Este viernes arranca la tercera fecha de la Premier League, y de este modo llega el debut del recién ascendido Luton Town, frente a un Chelsea, liderado por Mauricio Pochettino.

  • Mauricio Pochettino, entrenador del Chelsea.
    Mauricio Pochettino, entrenador del Chelsea.
    Instagram Chelsea
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    Mauricio Pochettino: "En los últimos diez años, el Chelsea es el club más grande de Inglaterra"

    El DT argentino, Mauricio Pochettino, habló para los medios oficiales del Chelsea. Agregó que "tenemos que trabajar muy duro y crear un buen ambiente para lograr éxitos en los próximos años".

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    Mauricio Pochettino. exentrenador del Tottenham. Foto: GettyImages/ Justin Setterfield
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    Mauricio Pochettino fue oficializado como el nuevo entrenador del Chelsea

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