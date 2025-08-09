Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Manchester United rompe récord histórico en gasto en fichajes, pero sin estrellas

Manchester United rompe récord histórico en gasto en fichajes, pero sin estrellas

El Manchester United sobrepasó una gigantesca barrera en fichajes para la temporada, pese a la crisis económica y despidos masivos en el club. Increíble cifra la que gastó.