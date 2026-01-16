Manchester United vs. Manchester City, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Premier League

Michael Carrick es el nuevo entrenador del Manchester United. Finalizada la era Ruben Amorim, expresada a nivel liguero con 58 puntos de 141 posibles, es el hombre elegido para la reacción de los ‘Diablos Rojos’. Una leyenda del United con 464 partidos, campeón de Europa, de la Premier hasta en cinco ocasiones, de la Copa de Inglaterra, de la Copa de la Liga… Ya fue técnico interino en 2021-22, con dos victorias y un empate en tres encuentros.

Su estreno será en casa este sábado, en un derbi, contra el Manchester City, al que tres empates consecutivos en la ‘Premier’ han distorsionado de nuevo el foco de su objetivo de ser campeón. Sunderland, Chelsea y Brighton lo han restado seis puntos que, de haberlos ganado, lo habrían situado a la misma altura del Arsenal. Porque justo son esos seis puntos los que lo separan del liderato al conjunto de Pep Guardiola, que estrena refuerzo con sumo acierto: Antoine Semenyo suma dos goles en dos partidos.

Michael Carrick cree que la clasificación europea tras su breve etapa al frente del Manchester United demostrará que los Diablos Rojos van por buen camino. El excentrocampista del United y de la selección inglesa fue fichado esta semana hasta el final de la temporada, pero se enfrenta a una prueba de fuego en Old Trafford cuando su rival local, el Manchester City, los visite el sábado, buscando aumentar sus aspiraciones al título de la Premier League.

Lejos de aspirar al título, el United, séptimo clasificado, se encuentra a 17 puntos del primer puesto. Por segunda vez desde la temporada 1989/90, los 20 veces campeones de Inglaterra no lograron clasificarse para Europa esta temporada y no tienen garantizado su regreso a la competición continental la próxima temporada.



"Queremos estar cerca de la cima de la liga, queremos ser líderes. Es bastante obvio", declaró Carrick en la rueda de prensa previa al partido el viernes. "Pero tenemos que dar pequeños pasos para lograrlo, y el fútbol europeo, sin duda, sería un paso adelante.

Publicidad

Manchester City buscará acercarse al liderato de la Premier League AFP

"Tengo muchas ganas de triunfar. Tenemos un gran trabajo por delante. Es un trabajo importante y siempre se trata de ganar partidos, jugar bien y hacerlo de una manera determinada".



Manchester United vs. Manchester City, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Premier League

El derbi de Manchester se llevará a cabo este sábado a las 7:30 a.m. (hora de Colombia) y podrá observarse por 'ESPN' y 'Disney+'. Además, podrán seguir el minuto a minuto, y las incidencias más importantes del encuentro, en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

Publicidad

El entrenador del City, Pep Guardiola, enfatizó que no tenía "nada que decir" sobre el posible traspaso de Marc Guehi en su propia rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Manchester United.

Manchester United ocupa la séptima posición de la tabla de la liga AFP

El club no cuenta actualmente con los centrales John Stones, Ruben Dias y Josko Gvardiol por lesión, mientras que Nathan Ake ha tenido dificultades para jugar más de un partido por semana debido a problemas físicos.

Guardiola, cuyo equipo es segundo en la Premier League, a seis puntos del Arsenal, dijo que el club se encontraba "en una situación difícil no por un solo partido, sino por un largo periodo", y añadió: "Ruben volverá pronto. Josko, no. John, ojalá ya lo veamos". El City también sigue luchando por títulos en la Champions League, la FA Cup y la Copa de la Liga.