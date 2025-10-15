Selección Colombia Sub-20 vs. Argentina, EN VIVO HOY: hora y dónde ver el juego del Mundial de Chile

Luego de su victoria 3 – 2 ante España, la Selección Colombia Sub-20enfrenta este miércoles 15 de octubre, a partir las 6:00 de la tarde, a Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile buscando un cupo a la final del Mundial Sub-20 de Chile.

La ‘albiceleste’ llega a este partido con una racha de cinco victorias en el certamen, comenzando su camino en el Grupo D, donde superó 3 – 1 a Cuba, 4 – 1 a Australia y 1 – 0 a Italia.

Cómo líder invicto de su grupo, Argentina enfrentó a Nigeria en los octavos de final, superándolo por 4 – 0, mientras que en los cuartos de final venció 2 – 0 a México. Con estos resultados, el equipo argentino cuenta con 14 goles a favor y dos en contra, siendo Alejo Sarco su principal herramienta en el ataque con cuatro anotaciones (tercer máximo goleador del certamen).

Es importante mencionar que el seleccionado argentino no alcanza la final del Campeonato Mundial desde la edición de Canadá 2007, donde se adjudicó el título por sexta ocasión. Por su parte, Colombia busca su primera final, pues su participación más destacada fue el tercer lugar en Emiratos Árabes Unidos 2003.



Selección Argentina Sub-20 AFP

Las dos selecciones cuentan con historia de enfrentamientos en el certamen internacional, siendo el más reciente en Países Bajos 2005. El 22 de junio de ese año, la ‘Tricolor’ abrió el marcador en los octavos de final gracias a José Harrison Otálvaro en el minuto 52. Sin embargo, los goles de Lionel Messi (58) y Julio Barroso (90) dieron la victoria a la ‘Albiceleste’.

Nuestro país enfrentará a Argentina con varias bajas sensibles, entre las que destacan las del goleador Neyser Villarreal y el defensor Carlos Sarabia por acumulación de tarjetas amarillas.

El equipo que obtenga el cupo a la gran final se medirá al ganador entre la semifinal que conforman Francia y Marruecos.