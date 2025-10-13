Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Más clasificados al Mundial 2026: jugará una Copa del Mundo por primera vez en su historia

Más clasificados al Mundial 2026: jugará una Copa del Mundo por primera vez en su historia

Teniendo en cuenta que el formato del torneo cambió para el Mundial 2026 y participarán un total de 48 selecciones, de seis confederaciones, se presentó este suceso.

Por: EFE
Actualizado: 13 de oct, 2025
Comparta en:
Imagen de referencia del trofeo del Mundial de fútbol
Imagen de referencia del trofeo del Mundial de fútbol
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad