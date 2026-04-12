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Gol Caracol  / Más Deportes  / ¿El nuevo Usain Bolt?; el australiano Gout Gout batió récord y sacude el atletismo

¿El nuevo Usain Bolt?; el australiano Gout Gout batió récord y sacude el atletismo

Este domingo, Gout Gout, joven australiano de 18 años, impuso una marca nacional que supera los números del jamaquino Usain Bolt. Acá todos los detalles.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Gout Gout, con 18 años, es la nueva sensación del atletismo.
Gout Gout, con 18 años, es la nueva sensación del atletismo.
Getty Images.

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