Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Más Deportes  / Colombia inició con pie derecho y suma primeras medallas en los Juegos Mundiales Chengdú 2025

Colombia inició con pie derecho y suma primeras medallas en los Juegos Mundiales Chengdú 2025

Con un inicio prometedor, la delegación nacional sumó varias preseas en natación con aletas y dejó actuaciones destacadas que auguran más triunfos en la competencia.