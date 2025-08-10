Colombia inició con pie derecho y suma primeras medallas en los Juegos Mundiales Chengdú 2025

La jornada del domingo marcó un momento especial para la delegación colombiana en los Juegos Mundiales 2025, que se llevan a cabo en Chengdú, China. Por primera vez desde el inicio de la competencia, los atletas nacionales celebraron medallas en suelo asiático, gracias a un brillante desempeño en natación con aletas.

La protagonista de este primer triunfo fue María Carolina Rodríguez, quien se lució en la prueba de apnea dinámica con aletas. La colombiana alcanzó una distancia de 116 metros en la clasificación FFS1-S2, actuación que no solo le otorgó la medalla, sino que también reafirmó el potencial de Colombia en esta disciplina.

El buen momento continuó en las pruebas por equipos. En el relevo 4x100 metros superficie femenino, el cuarteto conformado por Grace Fernández, Paola Retamozo, Paola Moreno y Alejandra Aguirre firmó una presentación impecable. Las colombianas completaron el recorrido en 2 minutos, 36 segundos y 54 centésimas, cruzando la meta en segundo lugar. Solo fueron superadas por China, mientras que Ucrania se quedó con el tercer puesto. Este resultado significó una valiosa medalla de plata para el país.

En la rama masculina, el equipo de relevo 4x50 metros superficie, integrado por Juan Camilo Rodríguez, Juan Duque, Mauricio Fernández y Juan Fernando Ocampo, también subió al podio. Con un tiempo de 1 minuto, 36 centésimas, la cuarteta colombiana se ubicó en la tercera posición, por detrás de Alemania y Ucrania, asegurando así la medalla de bronce.

Más allá de las preseas, la jornada dejó actuaciones destacadas que, aunque no se tradujeron en medallas, demuestran el nivel competitivo de la delegación. Paula Aguirre, por ejemplo, finalizó séptima en la prueba de apnea 50 metros, deteniendo el cronómetro en 16.70 segundos.

En la superficie de 100 metros, Juan Fernando Ocampo y Juan Camilo Rodríguez se ubicaron cuarto y quinto respectivamente, con registros de 34.89 y 35.22 segundos. Estos resultados los dejaron muy cerca de los puestos de honor y reflejan el alto nivel que exhiben frente a potencias mundiales.

Por su parte, Alexander Jiménez compitió en la exigente prueba de superficie 400 metros, finalizando en la sexta casilla con un tiempo de 3 minutos, 2 segundos y 29 centésimas. Aunque no logró medalla, su desempeño fue sólido ante rivales de gran trayectoria internacional.

En conjunto, la jornada dominical en Chengdú dejó un balance alentador para Colombia: dos medallas en pruebas individuales y dos más en relevos, sumando un total de cuatro preseas en un solo día de competencia. Este arranque sólido motiva a la delegación nacional para lo que resta de los Juegos Mundiales, en donde el objetivo es seguir sumando logros y demostrar que el deporte colombiano está preparado para brillar en cualquier escenario.

Con el impulso de estas primeras conquistas, los atletas del país continuarán su participación en diversas disciplinas, buscando no solo ampliar el medallero, sino también dejar en alto el nombre de Colombia ante el mundo.