¿Cómo quedaron las semifinales del Abierto de Australia? Carlos Alcaraz avanzó y ya tiene rival

Carlos Alcaraz rompió su techo en el Abierto de Australia, ese que le tenía anclado en los cuartos de final como una maldición y que atravesó esta vez, tras ganar al ídolo local, Alex de Miñaur, sexto favorito, y situarse en las semifinales del primer Grand Slam del curso.

Tiene entre ceja y ceja este torneo el jugador de El Palmar de 22 años, que siempre, por una razón u otra, se había estancado en cuartos. El pasado año frenado por Novak Djokovic. Una lección que aprendió y que puso sobre la mesa en este 2026, a la que ha llegado como número uno del mundo y gran candidato.

Saldrá de Melbourne, pase lo que pase a partir de ahora, reforzado como primero del ránking. Defendía cuartos. Está en semifinales. Jannik Sinner no puede mejorar puntuación. Solo perder si no vuelve a ganar el torneo.

Las cuentas, en cualquier caso, se harán al final. Ahora, Alcaraz está en semifinales con el alemán Alexander Zverev en el horizonte, como adversario antes de la final. El germano, finalista el pasado año, ganó previamente al estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3). Es el penúltimo obstáculo para el título del murciano.



Publicidad

Alcaraz, que ambiciona nuevos registros en el torneo, ganó por sexta vez, en todo tipo de superficies, a Alex de Miñaur que a lo largo de su carrera solo una vez ha sido capaz de tumbar a un número uno del mundo en un torneo. Fue a Novak Djokovic en la United Cup. Es el australiano un jugador de estupendas prestaciones, sexto del mundo, con una gran derecha que puso en funcionamiento en varias ocasiones ante el español, especialmente en el primer set, en el que mantuvo la fe.

Carlos Alcaraz, en el Abierto de Australia 2026 Foto: AFP

Primera semifinal en Australia para Alcaraz en su quinta presencia en Australia, en su vigésimo Grand Slam. Es el octavo español en lograr estar entre los cuatro mejores del primer Grand slam del curso tras Rafael Nadal, David Ferrer, Juan Carlos Ferrero, Andrés Gimeno, Juan Gisbert, Carlos Moyá y Fernando Verdasco.

Publicidad

Es la décima semifinal de Grand Slam y con con 22 años y 272 días, Alcaraz aspira a convertirse en el segundo jugador más joven de la Era Abierta en alcanzar 10 semifinales de Grand Slam, después de Nadal, quien alcanzó su décima semifinal de Grand Slam con 22 años y 243 días en el Abierto de Australia de 2009.

La otra semifinal la disputarán este miércoles los ganadores de lo duelos entre Novak Djokovic y Lorenzo Musetti y de Jannik Sinner ante Ben Shelton. Un cara a cara entre el serbio y el italiano haría revivir las semis que ambos jugaron el año pasado en Roland Garros y Wimbledon.



Las semifinales del Abierto de Australia en rama femenina

La ucraniana Elina Svitolina selló este martes una contundente victoria sobre la estadounidense Coco Gauff, tercera del mundo, para avanzar a las semifinales del Abierto de Australia, imponiéndose por 6-1 y 6-2 en un duelo marcado por su autoridad desde el fondo de la pista.

Svitolina se instala entre las cuatro mejores del torneo y confirma su gran momento en Melbourne, donde se encontrará en semifinales con la número uno del ránking WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka.