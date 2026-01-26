Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Quiénes jugarán el Super Bowl 2026, final de NFL; cuándo es y dónde se jugará

Quiénes jugarán el Super Bowl 2026, final de NFL; cuándo es y dónde se jugará

El pasado domingo se disputaron las finales de Conferencia en la NFL y se conocieron a los dos equipos que estarán disputando el Super Bowl 2026.

Por: AFP
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Super Bowl LX.
Super Bowl LX.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad