Tragedia en el fútbol francés: un histórico club está a un paso de desaparecer

El Girondins de Burdeos, un histórico del fútbol francés actualmente en la cuarta división, busca salvar su existencia, tras una reunión celebrada este jueves en el Tribunal de Comercio de Burdeos que evalúa la oferta de un fondo de inversión para sustituir al actual propietario, el hispano-luxemburgués Gérard Lopez, informó 'L'Équipe'.

Tras la decisión el miércoles de la Dirección Nacional de Control y Gestión (DNCG) gendarme del fútbol francés, de excluir de los campeonatos nacionales al Burdeos por sus problemas económicos, el Girondins ha jugado su última carta: la posible compra por parte del fondo de inversión Sparta, de origen británico.

Sus representantes se reunieron con el presidente del tribunal de comercio, el juez comisario encargado del caso y el comisario responsable de la ejecución del plan de continuidad del club. El objetivo es saber si el candidato a adquirir el Girondins puede asumir los compromisos financieros que van de los 27 a los 59 millones de euros hasta 2035.

En caso de que el club se quede sin nuevo comprador, descendería al menos a la sexta división del fútbol francés, lo que dictaría su liquidación judicial y la desaparición de su actual estructura competitiva.



El Girondins fue adquirido en 2021 por Gérard Lopez (antiguo dueño del Lille), pero, bajo su gestión, el histórico club sufrió un descenso en cadena insólito por el que terminó en la cuarta división debido a una quiebra financiera asfixiante.

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El club suma seis campeonatos franceses —el último de ellos en 2009 bajo la dirección de Laurent Blanc—, cuatro Copas de Francia y una final de la Copa de la UEFA en 1996, perdida ante el Bayern de Múnich.

Precisamente en la década de los 90, el club del suroeste de Francia contó en sus filas con Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu y Christophe Dugarry, quienes posteriormente fueron campeones del mundo con Francia en 1998.