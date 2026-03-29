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Gol Caracol  / Más Deportes  / David Alonso y una gran remontada en GP de Estados Unidos; fue sancionado, chocado y terminó cuarto

David Alonso y una gran remontada en GP de Estados Unidos; fue sancionado, chocado y terminó cuarto

Este domingo, el piloto colombiano David Alonso arrancó en la casilla 17° por una sanción, sin embargo, se repuso quedó cerca del podio de la carrera.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 29 de mar, 2026
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David Alonso, piloto colombiano.
David Alonso, piloto colombiano.
Getty Images.

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