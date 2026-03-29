David Alonso y una gran remontada en GP de Estados Unidos; fue sancionado, chocado y terminó cuarto

El australiano Senna Agius (Kalex) ha vencido la carrera del Gran Premio de los Estados Unidos de Moto2 que se ha disputado en el Circuito de Las Américas (COTA), que estuvo plagada de accidentes y bajas de pilotos en la reanudación.

Agius se adjudicó el triunfo por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y del español Izan Guevara (Boscoscuro), con el también español Manuel 'Manugas' González (Kalex) en la cuarta posición como nuevo líder del campeonato.

González suma 39,5 puntos, por 36 del también español Izan Guevara y con el anterior líder, Daniel Holgado, tercero con 33 puntos.

La primera noticia de la categoría intermedia fue ver al autor de la 'pole position', el hispano colombiano David Alonso (Kalex), retrasado hasta la decimoséptima posición, al ser sancionado con la pérdida de todos sus tiempos por no haber cumplido durante la segunda clasificación con la presión media de los neumáticos de su moto.



El belga Barry Baltus (Kalex) ocupó la primera posición junto a los españoles Alonso López (Kalex) y Ángel Piqueras (Kalex) y al apagarse el semáforo fue Alonso López quien se puso al frente de la carrera, mientras que en la complicada curva uno del trazado ya se iban por los suelos el líder del mundial, el español Daniel Holgado (Kalex) y el estadounidense Joe Roberts (Kalex).

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Poco después, mientras Barry Baltus -sancionado con una 'vuelta larga' por variar su trayectoria de manera poco segura- recuperaba la primera posición, se produjo una caída multitudinaria en la curva once, con hasta siete pilotos implicados en la misma: Alberto Ferrández (Boscoscuro) -que estuvo en el foco del incidente al quedarse sin frenos en ese punto-, Sergio García Dols, Filip Salac, Daniel Muñoz -también penalizado con 'vuelta larga'-, Ángel Piqueras, David Alonso y Collin Veijer.

Fue tal la 'montonera' que se formó en ese puntos que Dirección de Carrera tuvo que mostrar bandera roja para que algunos de los pilotos pudiesen ser atendidos y, al no completarse ni tres vueltas de la carrera, la misma se consideraba nula y todos los pilotos podían volver a tomar la salida si llegaban con su moto hasta los talleres.

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En el percance inicial, Daniel Holgado, también se vio sancionado con una 'vuelta larga' de sanción por esa acción, al tocar por detrás al estadounidense Joe Roberts, con el resultado de que ambos se fueron por los suelos, si bien ambos pudieron recuperar las motos para que sus mecánicos trabajaran a destajo para intentar participar en la segunda carrera, a diez vueltas.

Ángel Piqueras y Alberto Ferrández se vieron obligados a pasar por la clínica del circuito, sin posibilidad de salir a carrera pues a Piqueras se le diagnosticó una fractura del fémur izquierdo con desplazamiento, como tampoco pudo salir, con muchas molestias, Sergio García Dols.

En la vuelta de formación se produjo un nuevo incidente con la caída del turco Deniz Öncü (Boscoscuro), que aún así pudo llegar a la formación de salida, y Filip Salac (Kalex), cuya moto no estaba en condiciones de competir y tras supervisarla sus mecánicos, decidió salir desde la calle de talleres.

Nueva salida de la carrera de Moto2, con numerosas bajas, y Alonso López que fue el primero en negociar la curva de final de recta por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y el belga Barry Baltus, tercero.

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Tras ellos el australiano Senna Agius, con David Alonso ya duodécimo desde la decimoséptima posición que ocupaba, y con Daniel Holgado decimoctavo, tras perder muchas posiciones en la salida.

Cumplida la primera vuelta de carrera Barry Baltus volvía a ser líder, seguido a dos décimas de segundo por Alonso López y ya a más de siete un grupo con Senna Agius, Izan Guevara (Boscoscuro), Celestino Vietti, Manuel González (Kalex), Alex Escrig (Forward), Collin Veijer (Kalex), Joe Roberts, David Alonso y Daniel Muñoz.

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En la segunda vuelta Dirección de Carrera ya avisó a todos los sancionados que tenían tres vueltas para cumplir con la penalización, entre ellos el líder de la prueba, Barry Baltus.

Baltus intentó tirar al máximo para no perder contacto con el grupo de cabeza cuando cumpliese su sanción, aunque antes de hacerlo ya se había visto superado por Senna Agius y el neerlandés Collin Veijer se iba por los suelos en la curva siete de la tercera vuelta.

Una vuelta más tarde, el español Jorge Navarro (Forward) se iba por los suelos y Barry Baltus pasaba por la zona de la 'vuelta larga' para cumplir la penalización, regresando a pista en el sexto puesto.

Agius se encontró líder en solitario por delante de Vietti y Guevara, ya con David Alonso en la sexta posición y marcando la vuelta rápida de carrera, mientras su compañero y líder del campeonato, Daniel Holgado, tras cumplir con su penalización, era vigésimo.

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Alonso López se 'coló' en la sexta vuelta y perdió varias posiciones para regresar séptimo a pista, tras Barry Baltus.

La remontada de David Alonso le permitió a cuatro vueltas del final superar a González para ponerse cuarto, aunque el madrileño no se despegó de él, con la intención de seguir su estela para 'cazar' a los pilotos de cabeza.

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Vietti y Agius se 'enzarzaron' en una pelea por la primera plaza que facilitó la llegada de Guevara, con Alonso y González un poco más atrás.

En la penúltima vuelta Senna Agius se puso líder para lograr la primera victoria de la temporada, por delante del italiano Celestino Vietti y el español Izan Guevara, con David Alonso en una más que meritoria cuarta plaza, desde la decimoséptima que había tomado la salida.

'Manugas' González concluyó la prueba en la quinta posición, doblegando al belga Barry Baltus.