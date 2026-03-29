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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Marcus Thuram anotó con un cabezazo: así fue su gol con Francia contra Selección Colombia

Marcus Thuram anotó con un cabezazo: así fue su gol con Francia contra Selección Colombia

La defensa de la 'tricolor' se durmió, Álvaro Montero quedó a mitad de camino y Marcus Thuram ganó por los aires para poner el 2-0, en partido previo al Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Marcus Thuram, delantero de Francia, anotó contra la Selección Colombia, en partido preparatorio al Mundial 2026
Marcus Thuram, delantero de Francia, anotó contra la Selección Colombia, en partido preparatorio al Mundial 2026
AFP

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