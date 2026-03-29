Marcus Thuram anotó con un cabezazo: así fue su gol con Francia contra Selección Colombia

Marcus Thuram fue un constante dolor de cabeza para la defensa de la Selección Colombia. Por eso, su gol era inevitable y así sucedió, cuando transcurría el minuto 40 de partido.

Maghnes Akliouche recibió por la banda derecha, enganchó, levantó la cabeza y envió un centro lleno de precisión cerca del área chica, donde estaba el delantero de Inter de Milán.

Álvaro Montero quiso salir a cortar, pero se arrepintió a mitad de camino; además, ni Dávinson Sánchez ni Daniel Muñoz llegaron a marcar. Razón por la que Thuram cabeceó y marcó.



Vea el gol de Marcus Thuram, con Francia vs. Selección Colombia