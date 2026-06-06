¿La Selección Colombia, con titulares o suplentes contra Jordania? Seis técnicos opinaron

La Selección Colombia está de regreso en un Mundial. Después de perderse Catar 2022, dice presente en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Allí, en la fase de grupos, enfrentará a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Justamente, su debut está programado para el miércoles 17 de junio, a las 9:00 de la noche, frente a los uzbekos, pero antes de ello, afrontará un reto preparatorio más. Este domingo 7 de junio, medirá fuerzas con Jordania, equipo también clasificado a la Copa del Mundo.

Por eso, en Gol Caracol consultamos con varios entrenadores qué debe hacer Néstor Lorenzo, teniendo en cuenta que el torneo más importante del fútbol está 'a la vuelta de la esquina': ¿jugar con la titular o darle rodaje a la suplencia?. Al respecto, las opiniones estuvieron divididas y uno de los que habló fue Néstor Otero, quien dirigió al Tolima, Cali, Pasto, Pereira, Real Cartagena, Huila, Quindío, Cúcuta, Santa Fe, La Equidad, Águilas Doradas, Cortuluá e incluso, en el exterior, en Perú, a Deportivo Llacuabamba.

"Colombia debe jugar con un equipo mixto contra Jordania porque, de hecho, por conocimiento de parte del cuerpo técnico de jugadores, es un riesgo que esta clase de partidos, a poco de que empiece el Mundial 2026, un jugador se lesione o tenga una recaída o un gol. Por tal razón, el técnico es consciente que hay unos compromisos que tiene que cumplir por parte de la Federación, entonces no se van a exponer tanto. Es más, le digo algo, los propios jugadores, al saber que el primer partido del torneo está tan cerca, se van a cuidar. Ni la titular, ni la suplencia, sino una mixta y tener mucho cuidado", sentenció.

Pero no fue el único. Nilton Bernal, quien fue formador en las divisiones menores de Millonarios, jugó un rol de asistente técnico en el 'embajador' y Atlético Huila, y fue el técnico principal en Fortaleza, Valledupar, Real Cartagena, Unión Magdalena y San Francisco (Panamá), fue "claro y contundente". "Se viene el Mundial, el torneo más importante de fútbol, por el que uno tanto trabajo y el que uno tanto espera, por lo tanto se debe jugar con lo mejor de la nómina", afirmó.



Por otro lado, Carlos Mario Hoyos, que fue mundialista como jugador con la 'tricolor', en Italia 1990, fue asistente técnico de Jorge Luis Bernal, Julio Comesaña y Luis Fernando Suárez, y fue entrenador de Atlético Bucaramanga, Jaguares, Águilas Doradas, Patriotas, cúcuta Deportivo, Deportes Quindío, Independiente Medellín e Itagüí FC, se la jugó por una idea diferente: ni equipo mixto como dijo Néstor Otero, ni la titular en todo el partido como expresó Nilton Bernal.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dando una charla en medio de un entrenamiento AFP

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"Desde ya, el entrenador, Néstor Lorenzo, está preparando ese primer partido del Mundial, entonces contra Jordania, que es una selección que estará en el torneo, hacer un simulacro con el equipo que tiene en mente para el debut, así sean 45 minutos, y de esa manera aplicar el plan que tienen. Me gustaría y pienso que es una buena alternativa; ya después hacer variantes y demás", puntualizó.

Quien siguió la línea de Carlos Mario Hoyos fue Alexis García. El actual técnico invitado a las transmisiones de Gol Caracol y que estuvo al frente de clubes como Once Caldas, Pereira, Bucaramanga, Nacional, La Equidad, Junior, Fortaleza, Santa Fe, Pasto y Unión Magdalena, comentó que "inicialmente, poner la nómina titular en el primer tiempo para ver cómo va el trabajo; y ya para la segunda parte, cambiarlos a todos y quedar tranquilo, pensando en lo que será el juego del debut en el Mundial".

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Y también hubo espacio para los estrategas extranjeros. Julio Comesaña, entrenador uruguayo, de 78 años y largo paso por el fútbol colombiano, dirigiendo a Medellín, Cali, Junior, Pereira, Santa Fe, Tolima, Patriotas y Real Cartagena, consiguiendo cinco títulos con el 'tiburón', dio su punto de vista. "Cada entrenador tiene su método para preparar un partido y más para un juego de Mundial. Considero que en algún momento del partido con Jordania, tendrá en cancha el equipo que iniciará el primer juego del Mundial, dijo de entrada.

Jugadores, cuerpo técnico y todos los que irán por la Selección Colombia al Mundial 2026 Twitter Selección Colombia

"Afinar detalles y darle ritmo, mirar el funcionamiento a lo que el entrenador considera, analizar los detalles a tener en cuenta, en fin, no dejar todo al azar. Por supuesto, tampoco olvidarse de lo que son capaces sus jugadores de generar por iniciativa propia para encontrar soluciones a las dificultades que se puedan presentar. Jordania no es Uzbekistán", culminó.

Para finalizar, Jorge Fossati, campeón con Peñarol, Liga de Quito, Al Sadd, Cerro Porteño y Universitario; así como también tiene una Copa Sudamericana y una Recopa; además de haber dirigido a selecciones como la de Uruguay, Catar y Perú, no ocultó su desacuerdo con estos partidos que se programan previo al Mundial. De hecho, aplaudió la decisión que tomó el actual técnico del conjunto 'charrúa', Marcelo Bielsa, que no ve acción desde marzo, cuando igualó 1-1 con Inglaterra y 0-0 frente a Argelia.

"Es bastante discutible y cada quien tiene su opinión con respecto a los amistosos previos al Mundial y más los que están tan cerca. Por ejemplo, Uruguay no jugó partidos antes del torneo y estoy completamente de acuerdo con esa decisión que tomaron porque se supone que es un equipo que ya conoces, jugadores que vienen con mucho ritmo y si hay algo que no necesitan es hacer fútbol. Además, evitas el riesgo de que se puedan lesionar. Igual, cada quien con sus planes. Ya sabrá Néstor Lorenzo si pone los titulares o arranca con la suplencia o hace tiempo y tiempo. Tengo claro que la Selección Colombia está en buenas manos y va a tomar la mejor decisión", dijo.