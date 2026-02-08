Christian González protagonizó una de las mejores jugadas del Super Bowl; orgullo colombiano

En una final vibrante entre New England Patriots y Seattle Seahawks por el Super Bowl LX, Christian González volvió a demostrar por qué es una pieza clave en la defensa de los Patriots, protagonizando una acción defensiva crucial que impidió que los Seahawks ampliaran su ventaja en el marcador.

En un ataque profundo de Seattle, el quarterback lanzó un pase largo con la intención de conectar con su receptor dentro de la zona de anotación. Sin embargo, González, conocido por su velocidad, anticipación y lectura del juego, se posicionó perfectamente, saltó y cortó, justo cuando el rival estaba listo para atraparlo.

La jugada no solo evitó seis puntos casi seguros, sino que también preservó una diferencia importante en el marcador y mantuvo a los Patriots con vida en el partido.

Christian González, jugador colombiano de Patriots, cortó un avance de Seahawks, en el Super Bowl LX AFP

Vea la acción defensiva de Christian González en el Super Bowl, de la NFL

Intended for JSN and broken up by Christian Gonzalez



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/KObRyzH7Yd — NFL (@NFL) February 9, 2026