JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Más Deportes  / Christian González protagonizó una de las mejores jugadas del Super Bowl; orgullo colombiano

Christian González protagonizó una de las mejores jugadas del Super Bowl; orgullo colombiano

En el final del segundo cuarto de la final de la NFL, el colombiano de New England Patriots, Christian González, evitó un touchdown de Seattle Seahawks.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de feb, 2026
El colombiano de New England Patriots, Christian González, evitó un touchdown de Seattle Seahawks, en el Super Bowl
