Gol Caracol  / Más Deportes  / Susto en la Fórmula 1: George Russell y un fuerte choque en el Gran Premio de Singapur

Susto en la Fórmula 1: George Russell y un fuerte choque en el Gran Premio de Singapur

Este viernes, en las prácticas libres del circuito Marina Bay, George Russell perdió el control de su Mercedes y siguió de largo contra un muro. ¡Acá el VIDEO!

Por: AFP
Actualizado: 3 de oct, 2025
George Russell chocó y las prácticas se detuvieron al ondearse la bandera roja.
F1.

