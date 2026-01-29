Super Bowl 2026 tendrá más protagonismo colombiano; lo anunciaron para partido de estrellas

El Super Bowl 2026 no solo tendrá cuota colombiana en el terreno de juego con Christian González, esquinero de los New England Patriots, en el duelo contra Seattle Seahawks del domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, de Santa Clara (California).

La cita más importante de este deporte contará con otro protagonista 'cafetero' en la jornada previa al partido, según se supo en las últimas horas, ya que la cartelera de actividades no solo incluye en duelo por el título.

Es así como se siguen sumando nombres de celebridades al certamen, pues ya estaba confirmado el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny para el ‘show’ del medio tiempo, mientras que la legendaria banda de rock estadounidense Green Day tendrá a cargo la antesala.



Super Bowl 2026 tendrá al colombiano J Balvin en su ‘show’

El reguetonero paisa, la mexicana Diana Flores y el miembro del salón de la fama Deion Sanders encabezan la lista de estrellas que participarán en el juego de celebridades denominado 'Flag Football Game'.

"Ser parte de este gran partido en la semana del Super Bowl será increíble. Estoy listo para liderar a mi equipo, ponerle onda y ofrecer un espectáculo divertido que los aficionados recordarán", señaló al respecto J Balvin.



El 'Flag Football Game' se realizará en el Moscone Center de San Francisco, California, el sábado 7 de febrero.

El enfrentamiento tendrá a 2 equipos conformados por figuras del mundo de la música, atletas, leyendas de la liga y creadores de contenido de las redes sociales.

Los capitanes serán J Balvin y Druski, comediante e 'influencer' estadounidense.

Entre las personalidades del fútbol americano se destacan los 'quarterbacks' Cam Newton y Michael Vick, que comandarán las ofensivas de cada bando, además de Deion Sanders, 2 veces campeón del Super Bowl, que será uno de los entrenadores.

Ian Trombetta, vicepresidente de mercadeo social de la NFL, dijo que espera que esta tercera edición del 'Flag Football Game' superé los 6 millones de visualizaciones del año anterior.

Con información de Efe.