Revelaron análisis del VAR en la expulsión de Jorge Carrascal, en Flamengo vs. Corinthians

La Supercopa de Brasil enfrentó a dos de los equipos más grandes del país sudamericano, dejando como ganador a Corinthians por marcador de 2-0 sobre Flamengo. En el club de Rio de Janeiro, el colombiano Jorge Carrascal fue noticia por una expulsión que tuvo un contexto poco habitual.

El árbitro le mostró la cartulina roja justo antes de comenzar la segunda parte, pero tras revisar en el VAR una acción del primer tiempo.

La decisión le dio la vuelta a Brasil e incluso a todo el mundo, puesto que Carrascal fue al camerino junto a sus compañeros para los 15 minutos de descanso y en su regreso a la cancha se llevó tal sorpresa.

Como era de esperarse, se generaron muchas dudas, especialmente por molestias desde el 'mengao'. Por eso, la Federación Brasileña de Fútbol decidió compartir un comunicado dando luces sobre lo ocurrido.



Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, fue expulsado en la Supercopa de Brasil Getty Images

De entrada, hicieron un resumen sobre el escenario que se presentó, comenzando por la falta de Carrascal sobre Breno Bidon. Acto seguido, dejaron en claro que la revisión, que se puede calificar como tardía, si está dentro de los estamentos de la ley del fútbol. "El procedimiento adoptado está respaldado por el Reglamento 2025/26 y el Protocolo VAR de la FIFA, que autorizan la intervención del VAR en casos de conducta violenta en cualquier momento durante el partido, incluso después de la reanudación del partido", remarcaron.

Luego, el ente rector del fútbol brasileño se sinceró y reveló que la tecnología tuvo una labor retrasa por cuenta de una falla eléctrica. "La CBF también informa que, en el descanso del partido, hubo un corte de luz en varios sectores del estadio, incluyendo la VOR (Sala de Video, la cabina del VAR). El sistema de contingencia (UPS) mantuvo la operación del VAR durante aproximadamente 15 minutos. Como la energía en la región no se restableció rápidamente, el partido se disputó sin el uso del VAR entre los minutos 15 y 34 de la segunda parte", informaron.

Por último y con ánimo de dar mayor claridad, especificaron que la regla 5 del punto 4 de las Revisiones tras el reinicio del juego le dieron el aval al juez para actuar de esa forma: "Si el juego se detiene y luego se reanuda, el árbitro solo podrá realizar una revisión y tomar medidas disciplinarias apropiadas en casos de identificación errónea o de una infracción castigada con expulsión por conducta violenta, o por escupir, morder o actuar de manera extremadamente ofensiva, insultante y/o abusiva".