Con la mente puesta en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2026, el capitán de la Selección Colombia de la categoría,Simón Rojas, analizó el presente futbolístico del combinado 'tricolor' y anticipó las claves tácticas del exigente duelo frente a Serbia del viernes 27 de noviembre. Duelo que podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, en la app de Ditu, en este portal haciendo clic en este enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol.

El capitán del elenco que dirige Freddy Hurtado dejó ver su liderazgo dentro del terreno de juego, resaltando la importancia de mantener el equilibrio colectivo y la máxima atención en los detalles para enfrentar a un rival de gran exigencia física.

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Así fue como en diálogo con el periodista Diego Alberto, de Noticias Caracol, el centrocampista, de 17 años, se refirió primero a su función específica dentro del esquema táctico, enfatizando en la responsabilidad que demanda ocupar la primera línea de volantes y en la obligación de imponerse en la disputa individual.

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"Trato siempre de ayudarle al equipo desde mi posición, es lo que tiene que hacer mínimamente un mediocentro. Trato de hacer lo que me corresponde a mí. Como a veces le digo al 'Vini': 'Lo que Dios me dio, a lo que Dios me regaló'. Uno, dos y en el duelo tengo que ganar siempre porque soy el centro de control".



Simón Rojas, capitán de la Selección Colombia Sub-17. Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

De cara al compromiso contra el seleccionado europeo, Simón Rojas reconoció que el cuerpo técnico de la 'amarilla' ya estudió a fondo las principales virtudes del adversario, haciendo especial énfasis en el biotipo físico de los serbios y el peligro que representan en el juego aéreo. Según detalló el capitán de la Selección Colombia Sub-17, la concentración será determinante para evitar sorpresas en momentos puntuales del encuentro.

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"Son un equipo que en talla son superiores, son uno de los equipos que en promedio son los más altos del torneo, con 1,84. Me apareció y lo vimos con el 'profe' Churta, en pelota parada tienen que ser fuertes, ahí tenemos que estar el doble de concentrados, y en las contras, como todos los equipos, estar en cada momento y cada situación del partido concentrados, porque en una que regales o en una que te duermes, esa te clavan y pierdes el partido", concluyó el capitán colombiano, reafirmando el compromiso del grupo en la cita mundialista que se disputa en tierras cataríes.