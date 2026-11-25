Raheem Sterling, exinternacional con la Selección de Inglaterra, ha sido condenado a un año de prisión suspendida por conducción temeraria y posesión de óxido nitroso y a dos meses adicionales, también suspendidos, por no haber podido dar una muestra de aliento.

La pena está suspendida 18 meses, por lo que no entrará en prisión si no reincide. Además, tendrá que hacer 100 horas de trabajo comunitario y se le retirará el carnet durante un periodo de dos años.

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Sterling, de 31 años, se encuentran sin equipo desde que pasara seis meses en el Feyenoord la temporada pasada.

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El jugador tuvo un accidente en su Lamborghini el pasado 28 de mayo y, según lo declarado en los juzgados de Basingstoke, fue detenido y arrestado después de que varios testigos alertaran a la policía preocupados por su estado al volante.



Raheem Sterling con el Chelsea - Foto: AFP

Sterling, que admitió tener un problema con el óxido nitroso, fue encontrado en el asiento del pasajero con varios botes de esta droga, así como un globo para poder inhalarlo. La posesión de esta sustancia, conocida como 'gas de la risa', está penada en Inglaterra desde 2023.

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El futbolista se declaró culpable del cargo de conducción peligrosa, del de posesión de drogas y de uno adicional por no haber podido dar una muestra de su aliento.