Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Mesut Özil pidió a FIFA y UEFA aceptar a selección de país no reconocido al que visitó

Mesut Özil pidió a FIFA y UEFA aceptar a selección de país no reconocido al que visitó

El exfutbolista alemán hizo la particular solicitud en medio de su paso por ese territorio, donde recibió como homenaje la camiseta del combinado de ese lugar.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Mesut Özil y Ersin Tartan, presidente de Chipre de Norte, recibe camiseta de ese país.jpg
Mesut Özil recibió camiseta de Ersin Tartan, presidente de Chipre del Norte.
Foto: @m10_official.

Publicidad

Publicidad

Publicidad