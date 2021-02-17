Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Mesut Özil

Mesut Özil

  • Mesut Özil y Ersin Tartan, presidente de Chipre de Norte, recibe camiseta de ese país.jpg
    Mesut Özil recibió camiseta de Ersin Tartan, presidente de Chipre del Norte.
    Foto: @m10_official.
    Gol Caracol

    Mesut Özil pidió a FIFA y UEFA aceptar a selección de país no reconocido al que visitó

    El exfutbolista alemán hizo la particular solicitud en medio de su paso por ese territorio, donde recibió como homenaje la camiseta del combinado de ese lugar.

  • Mesut Ozil podría convertirse en el nuevo padrino de La Equidad.
    Mesut Ozil podría convertirse en el nuevo padrino de La Equidad.
    Foto: AFP.
    Fútbol Colombiano

    Mesut Ozil llegaría como refuerzo de 'lujo' a La Equidad; ¿cuál sería su papel en el club?

    El presidente del cuadro 'asegurador' casi que confirmó la llegada del campeón del mundo al cuadro capitalino, donde desempeñará importante función, con la llegada de los nuevos dueños.

  • Mesut Özil
    Mesut Özil, campeón del mundo 2014
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Mesut Özil se confesó y le bajó la 'caña' a Borussia Dortmund: "Deseo que Bayern Múnich sea campeón"

    Aficionado del Schalke, clásico rival del Dortmund, Mesut Özil se dejó llevar por sus 'raíces azules' y afirmó que no desea ver a su rival de patio levantando el título de la Bundesliga.

  • 323186_mesut_ozil_171019_getty_e_.jpg
    Gol Caracol

    Vea acá el gol más recordado de Mesut Özil, tras anunciar su retiro del fútbol

    Este miércoles en el fútbol internacional tuvo una gran resonancia la decisión del alemán Mesut Özil, quien anotó una gran anotación jugando para Arsenal, de Inglaterra.

  • Mesut Özil
    Mesut Özil en juego con el Real Madrid
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Real Madrid y su admiración por Mesut Özil tras su retiro del fútbol profesional

    El Real Madrid solo pudo tener buenas palabras para Mesut Özil, quien, con la camiseta blanca, pudo destacarse y ser uno de los iconos del equipo 'merengue' en su época como madridista.

  • Mesut Özil
    Mesut Özil, campeón del mundo 2014
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Mesut Özil 'colgó las botas': el alemán anunció su retirada del fútbol profesional

    El campeón del mundo en 2014, Mesut Özil, anunció su retirada del fútbol profesional luego de vestir camisetas como las del Arsenal o Real Madrid, llegando a marcar en 96 ocasiones y asistiendo 222 veces.

Lo más visto
Matheus Cunha, jugador de la Selección de Brasil, lamentándose tras la derrota frente a Japón
Matheus Cunha, jugador de la Selección de Brasil, lamentándose tras la derrota frente a Japón
Foto: AFP
Gol Caracol

Exjugadores acaban a la Selección de Brasil; "nosotros no jugamos, prácticamente asistimos"

Tras la derrota inesperada 3-2 de la Selección de Brasil frente a la Selección de Japón, varios exjugadores 'cariocas' arremetieron contra sus futbolistas por su desempeño. ¡Vea lo que dijeron!

Hernán 'Bolillo' Gómez, DT de El Salvador.
Hernán 'Bolillo' Gómez, DT de El Salvador.
afp.
Colombianos en el exterior

Hernán 'Bolillo' Gómez, DT de El Salvador, comparó el fútbol con la política; "esto es de fondo"

Las particulares palabras del 'Bolillo' Gómez ante las cada vez más complicadas opciones de El Salvador de clasificar al Mundial de 2026.

Donald Trump y una nueva amenaza a una ciudad sede del Mundial 2026. Una más se sumó a la lista, tras San Francisco y Seattle.
Donald Trump y una nueva amenaza a una ciudad sede del Mundial 2026. Una más se sumó a la lista, tras San Francisco y Seattle.
AFP.
Gol Caracol

La amenaza de Donald Trump a ciudad sede del Mundial 2026; quiere llamar a Ganni Infantino

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia, alegando problemas de seguridad de cara a la Copa Mundo de la FIFA del próximo año.

Alejo Sarco, delantero de la Selección Argentina analizó a Colombia.
Alejo Sarco, delantero de la Selección Argentina analizó a Colombia.
AFP.
Selección Colombia

"La Selección Colombia es dura"; radiografía desde Argentina antes de las 'semi' del Mundial Sub-20

Una de las figuras de Argentina le puso el ojo a la Selección Colombia Sub-20 en la previa al crucial duelo del Mundial de la categoría en Chile.

Alineación titular del Real Madrid contra Olympique de Marsella, por la fecha 1 de la Champions League
Alineación titular del Real Madrid contra Olympique de Marsella, por la fecha 1 de la Champions League
Getty Images
Gol Caracol

Estrella del Real Madrid preocupa de cara al Mundial; lleva dos convocatorias fuera de su selección

Una de las figuras del Real Madrid ha prendido las alarmas en su país porque no ha sido llamado en las últimas dos fechas FIFA y es muy probable que tampoco lo tengan en cuenta en noviembre.

Óscar Perea, delantero de la Selección Colombia, en el partido contra Arabia Saudita, por el Mundial Sub-20
Óscar Perea, delantero de la Selección Colombia, en el partido contra Arabia Saudita, por el Mundial Sub-20
Getty Images
Selección Colombia

Focos puestos en Óscar Perea, la figura a seguir de la Selección Colombia Sub-20 frente a Argentina

La prensa internacional puso los ojos sobre Óscar Perea, la pieza en ataque de la Selección Colombia Sub-20 llamada a figurar ante la ausencia de Neyser Villarreal.

Selección de Marruecos Sub-20 vs Selección de Francia Sub-20
Selección de Marruecos Sub-20 vs Selección de Francia Sub-20
Fotos: AFP
Gol Caracol

Marruecos vs. Francia; hora y dónde ver por TV EN VIVO HOY la semifinal del Mundial Sub-20

Antes de que la Selección Colombia se enfrente a Argentina por el paso a la final del Mundial Sub-20, en el primer turno de las semifinales jugarán marroquíes y franceses. ¡Prográmese con el juego!

Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, se lamenta por un gol errado en Champions League
Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, se lamenta por un gol errado en Champions League
AFP
Gol Caracol

Vinícius Junior, a responderle a la justicia brasileña: todo por su fiesta de cumpleaños

El delantero del Real Madrid, Vinícius Junior, celebró por todo lo alto su cumpleaños 25 el pasado mes de julio, pero esa fiesta le traería malas consecuencias. ¡Descubra todos los detalles!

Barcelona: blanco de memes por derrota 1-2 ante PSG en Champions League.jpg
Las burlas al Barcelona no tardaron en aparecer.
Foto: FC Barcelona.
Gol Caracol

Estrella del Barcelona renovó hasta el 2029; "estoy deseando ganar títulos"

Este miércoles, el Barcelona confirmó la renovación de una de sus figuras hasta 2029. Su contrato vence el próximo año y había rumores de su posible salida del cuadro español.

James Rodríguez con la Selección Colombia.
James Rodríguez con la Selección Colombia.
Getty Images,
Selección Colombia

La huella de James Rodríguez en la Selección Colombia; una cifra que lo acerca a David Ospina

James Rodríguez ingresó en el segundo tiempo en el juego de fogueo contra Canadá y llegó a un importante registro con la Selección Colombia.