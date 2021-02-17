Gol Caracol Mesut Özil
Mesut Özil pidió a FIFA y UEFA aceptar a selección de país no reconocido al que visitó
El exfutbolista alemán hizo la particular solicitud en medio de su paso por ese territorio, donde recibió como homenaje la camiseta del combinado de ese lugar.
Mesut Ozil llegaría como refuerzo de 'lujo' a La Equidad; ¿cuál sería su papel en el club?
El presidente del cuadro 'asegurador' casi que confirmó la llegada del campeón del mundo al cuadro capitalino, donde desempeñará importante función, con la llegada de los nuevos dueños.
Mesut Özil se confesó y le bajó la 'caña' a Borussia Dortmund: "Deseo que Bayern Múnich sea campeón"
Aficionado del Schalke, clásico rival del Dortmund, Mesut Özil se dejó llevar por sus 'raíces azules' y afirmó que no desea ver a su rival de patio levantando el título de la Bundesliga.
Vea acá el gol más recordado de Mesut Özil, tras anunciar su retiro del fútbol
Este miércoles en el fútbol internacional tuvo una gran resonancia la decisión del alemán Mesut Özil, quien anotó una gran anotación jugando para Arsenal, de Inglaterra.
Real Madrid y su admiración por Mesut Özil tras su retiro del fútbol profesional
El Real Madrid solo pudo tener buenas palabras para Mesut Özil, quien, con la camiseta blanca, pudo destacarse y ser uno de los iconos del equipo 'merengue' en su época como madridista.
Mesut Özil 'colgó las botas': el alemán anunció su retirada del fútbol profesional
El campeón del mundo en 2014, Mesut Özil, anunció su retirada del fútbol profesional luego de vestir camisetas como las del Arsenal o Real Madrid, llegando a marcar en 96 ocasiones y asistiendo 222 veces.