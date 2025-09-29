FIFA sanciona a otra federación por incumplir las reglas; un jugador fue el causante

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a la Federación Sudafricana de Fútbol, por alineación indebida de Teboho Mokoena en el encuentro ante Lesoto, disputado el pasado 21 de marzo y que ha pasado a ser una derrota por 0-3, según anunció este lunes el organismo internacional.

Dicha alineación provocó el incumplimiento del artículo 19 del Código disciplinario de la FIFA y del artículo 14 del Reglamento de la fase preliminar del Mundial de 2026. La sanción, además de la derrota, incluye una multa de 10.000 CHF (francos suizos) y una advertencia para Mokoena.

El encuentro, que terminó 2-0 a favor de Sudáfrica, supone un revés para el conjunto que lideraba el grupo C con 17 puntos (ahora 14) y cuyo primer lugar comparte ahora con Benin en busca del billete directo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.



Segunda sanción en pocos días

El viernes, la FIFA suspendió a siete jugadores de la selección nacional de Malasia durante 12 meses y multó a la federación de fútbol del país con 350.000 francos suizos (440.000 dólares) por la falsificación de documentos utilizados para un partido de clasificación para la Copa de Asia.

Publicidad

El comité disciplinario del fútbol mundial impuso las sanciones después de que la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) falsificara la documentación para poder alinear a los jugadores en la victoria por 4-0 sobre Vietnam en junio, según informó en un comunicado.

La FIFA actuó tras recibir una queja sobre la elegibilidad de varios jugadores que participaron en el partido.

Publicidad

Selección de Malasia, en un partido amistoso Foto: AFP

Como resultado, Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano fueron multados con 2.000 francos suizos. También se les prohibió ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante 12 meses. En respuesta a la suspensión, la FAM anunció que apelará la decisión.

El organismo afirmó que "utilizará todos los canales y procedimientos legales disponibles para garantizar la protección de los intereses de los jugadores y de la selección nacional de Malasia".

"La FAM desea enfatizar que los jugadores involucrados, y la propia FAM, han actuado de buena fe y con total transparencia durante todo este proceso", declaró la asociación en un comunicado emitido en Kuala Lumpur. La FAM sostuvo que la documentación y los procedimientos se gestionaron con transparencia y de acuerdo con las directrices de la FIFA. "De hecho, la FIFA revisó previamente las calificaciones de los jugadores y confirmó oficialmente que son elegibles para jugar con Malasia", declaró la FAM. Malasia actualmente lidera su grupo de clasificación para la Copa Asiática 2027 con seis puntos en dos partidos, a la espera de nuevas sanciones de la FIFA.