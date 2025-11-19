México sigue sin ganarle a selecciones sudamericanas, previo al Mundial 2026; otra derrota

La selección de Paraguay, trigésimonovena del ránking de la FIFA, derrotó este martes por 1-2 a la de México, decimocuarta, que continuó con su vuelo bajo en un partido amistoso celebrado en San Antonio (Texas).

En el Alamodome, Antonio Sanabria y Damián Bobadilla anotaron por los paraguayos y Raúl Jiménez descontó por los mexicanos.

La primera mitad fue de pocas llegadas a las áreas con muchas faltas y choques.

México dejó ir la posibilidad de gol en la jugada más clara de la primera mitad en la que Édson Álvarez estrelló la pelota en el palo.

Publicidad

Después de 45 minutos con ambos cuadros enredados en la mitad de la cancha, en el tiempo complementario los dos cuadros salieron en busca de goles.

Para la segunda parte, el seleccionador paraguayo, Gustavo Alfaro, envió a la cancha a Julio Enciso y Damián Bobadilla; de inmediato cosechó frutos con protagonismo de ambos en par de goles.

Paraguay venció 2-1 a México, en partido preparatorio para el Mundial 2026 AFP

Publicidad

En el 48', Enciso le puso una asistencia a Sanabria, anotador de zurda del 0-1. México empató en el 54 con un penalti convertido por Jiménez, pero los paraguayos respondieron de inmediato, con un gol de cabeza en el 56 de Bobadilla.

Los paraguayos se plantaron bien a la defensa y evidenciaron las carencias del ataque mexicano.

Frustrados, en el 84', los hinchas de México entonaron el grito homofóbico que suelen repetir cuando su equipo juega mal, lo cual causó la detención del encuentro por unos segundos.

En el 88, Enciso tuvo el tercer gol en sus botines, pero Malagón apareció a tiempo y despejó la pelota; en el 90+4 otra vez el portero apareció a tiempo para detener a Diego González, a punto de meter el balón en la red.

Publicidad

Para México, la fecha FIFA fue de pésimo rendimiento con un empate sin goles con Uruguay y el revés de este martes que provocó ofensas por parte de sus aficionados, insistentes con el grito discriminatorio.