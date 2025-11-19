Síguenos en::
México sigue sin ganarle a selecciones sudamericanas, previo al Mundial 2026; otra derrota

México sigue sin ganarle a selecciones sudamericanas, previo al Mundial 2026; otra derrota

Tras perder 0-4 con Colombia y empatar 1-1 contra Ecuador y 0-0 frente a Uruguay, México volvió a verse las caras con un equipo de Sudamérica y el resultado no fue el esperado.

Por: EFE
Actualizado: 19 de nov, 2025
La Selección México completó seis partidos sin ganar, tras perder con Paraguay, en juego preparatorio para el Mundial 2026
AFP

