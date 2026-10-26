Amaranto Perea habló fuerte y claro sobre su futuro como DT del Medellín

Independiente Medellin perdió un nuevo clásico con Atlético Nacional y ya acumula 11 juegos sin superar a su rival de patio. A eso se le suma el irregular presente que incluso lo tiene con dudas para clasificar a los playoffs pese a estar en la séptima casilla con 23 unidades. Amaranto Perea, DT del 'poderoso de la montaña' habló en rueda de prensa sobre su futuro.

"Es incómodo. Me siento con mucho dolor como hincha del equipo. Me duele lo que está pasando. Hay impotencia porque nosotros empezamos bastante bien y, a medida que pasan las fechas, parece que ni siquiera suerte tenemos. Yo creo que para nosotros es muy duro el castigo de hoy. Generamos ocasiones para que el resultado fuese otro. Con relación a mi continuidad, eso no depende de mí. El club sabe lo que hemos hablado con ellos. Cuando ellos consideren que tiene que ser conmigo, no tendrán problema; ellos lo saben. Y en el momento en que yo sienta que no hay más, evidentemente también levantaré la mano. Sigo creyendo que, manteniendo lo de hoy, íbamos a ganar los partidos que quedan. El margen de error es estrecho, demasiado, pero seguimos con la fuerza suficiente como para pensar que no nos podemos quedar por fuera de los ocho", fueron sus palabras cuando le consultaron por su continuidad.

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Acto seguido, Perea tocó el tema de Jackson Martínez, quien fue anunciado con bombos y platillos, pero todavía no debuta. "Él viene de seis años sin competir en el alto rendimiento. A nosotros no se nos olvida eso. Tenemos unas necesidades importantes. Hemos utilizado a Yony González por momentos en punta, también a Dávila. Jackson, con su categoría y con la necesidad que tenemos, el entrenador no lo va a convocar si no está apto para jugar. Cuándo va a estar es muy difícil, porque se ha construido un plan, y eso dependerá de cómo vaya respondiendo a la exigencia. Los últimos dos días entrenó bastante bien. Lo estamos cuidando; hay algunas tareas que no puede hacer para no ser imprudentes", dijo sobre 'Chachacha'.

Por último, reveló de una vez por todas cuándo podría regresar Juan Fernando Quintero. "Tiene una lesión muscular que no te da tiempos aproximados. Si Juanfer está, será para las finales; antes no va a estar", concluyó.

