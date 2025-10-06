Luis Díaz, sin perturbarse por sus socios de ataque en Bayern Múnich; habló la voz cantante del club

Si algo le están elogiando a Bayern Múnich, del técnico Vincent Kompany, es su funcionamiento en la zona ofensiva, con un relevante rendimiento de Harry Kane, Michael Olise y el colombiano Luis Díaz, quien llegó procedente del Liverpool inglés y en poco tiempo se adaptó al estilo de juego del cuadro bávaro, conformando una tripleta que mete miedo y que cuenta con unos registros dignos de admirar.

Y es que Kane lleva 18 goles y 3 asistencias; Olise acumula 5 goles y 6 asistencias y Díaz tiene en su haber 6 goles y 4 asistencias, por lo que tanto en Alemania, como en Europa están hablando de ellos y del poder con el que cuenta Bayern en la actualidad en la parte delantera.

Aunque el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, hasta ahora llegó al club y tiene contrato hasta junio de 2029; entre los hinchas del poderoso equipo de Alemania están preocupados por el futuro de Kane y Olise, quienes bien podrían encajar en los mejores clubes del mundo y es seguro que tienen muchos ojos encima.

Por esa razón, en las últimas horas apareció para referirse con respecto al futuro del francés y del inglés fue Christoph Freund, director del Bayern Múnich, quien se mostró optimista al máximo, en la tarea de retener a dos de sus máximas estrellas.



"No tenemos ninguna presión. Podemos imaginarlo fácilmente jugando en el Bayern los próximos siete, ocho o incluso nueve años. Michael tiene un contrato a largo plazo, ha demostrado su valía y sigue progresando mucho", dijo Freund a 'Sky'.

Luis Díaz celebrando su segundo gol frente al Eintracht Frankfurt AFP

Publicidad

Su concepto en el caso de Kane, de su lado, no resultó diferente y entró en mayores detalles, seguramente producto de contactos previos con su goleador. "Tanto nosotros en el club, como el equipo de Harry Kane, podemos imaginarnos fácilmente seguir juntos más allá del final del contrato actual. Harry se siente muy cómodo en Múnich. Por eso esperamos que se quede allí unos años más", explicó el directivo en el contacto con el referido medio.

Así las cosas, 'Luchito' Díaz no debe perturbarse, porque en el seno del Bayern están positivos en cuanto a sus estrellas, que hoy los tienen soñando con grandes logros en la temporada 2025/2026.