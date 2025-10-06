Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, sin perturbarse por sus socios de ataque en Bayern Múnich; habló la voz cantante del club

Luis Díaz, sin perturbarse por sus socios de ataque en Bayern Múnich; habló la voz cantante del club

Aunque se vienen las fechas FIFA y las figuras de Bayern Múnich viajaron para concentrarse con sus selecciones, como en el caso de Luis Díaz; en el conjunto 'bavaro' se dieron novedades.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, Michael Olise, Harry Kane y los demás jugadores del Bayern Múnich, formados antes de un juego
Luis Díaz, Michael Olise, Harry Kane y los demás jugadores del Bayern Múnich, formados antes de un juego
Foto: X/ @FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad