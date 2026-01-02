José Enamorado tiene 'encantado' a un club brasileño; ¿Junior de Barranquilla lo dejará ir?

José Enamorado es una de las grandes estrellas del Junior de Barranquilla, equipo que se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2025. El extremo apareció con goles y grandes actuaciones en momentos importantes, especialmente en la definición por el título contra Deportes Tolima donde marcó tres tantos en la serie global que quedó 4-0.

El soledeño lideró al ‘tiburón’ a su undécimo título en el rentado local, y esas brillantes presentaciones en el campo de juego, lo han puesto en el radar de varios clubes con renombre en el continente americano.

José Enamorado, nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Foto: Instagram de @juniorclubsa.

De esos clubes que le sigue la pista al habilidoso deportista del ‘rojiblanco’ es Gremio. Desde el territorio de la samba no paran de informar que el técnico del ‘inmortal tricolor’, Luis Castro, quiere tener un plantel competitivo, y de los jugadores por lo que apuesta está precisamente Enamorado Gómez.



“Luis Castro pidió refuerzos y Gremio intentará avanzar en las negociaciones por José Enamorado, además de concretar el fichaje de Tetê”, precisaron en la cuenta en ‘X’ de ‘Gremio Time Line’ y que sigue toda la actualidad del elenco de Porto Alegre.

Según la información de esta cuenta, el Gremio tiene lista una nueva propuesta para tratar de convencer al Junior, ya que busca extremos rápidos y Enamorado es perfecto para esa ecuación.

“El club prepara una nueva oferta al Junior de Barranquilla por el delantero colombiano de 26 años, por un valor cercano a los 31,5 millones de reales. El nuevo cuerpo técnico del Gremio busca extremos rapidísimos. Los nombres deseados son Amuzu y José Enamorado, con Tetê jugando en el centro como ‘10’, y Carlos Vinícius, como delantero”, complementaron.

Y agregaron que “para viabilizar las negociaciones, Gremio contará con ventas de activos y aportes financieros. Además de los delanteros, la directiva también trabaja para incorporar a un arquero y un centrocampista defensivo”.

De otro lado, Gremio no es el único club que le 'echó el ojo' al oriundo de Soledad, Atlántico, ya que Santos también optaría por contratarlo.



¿Cómo le fue a José Enamorado en el 2025?

El extremo, de 26 años, disputó 53 partidos en los que marcó 11 goles y se reportó con 6 asistencias. Además, recibió 6 tarjetas amarillas en 3.028 minutos que estuvo en el campo de juego. Ganó la Liga II con Junior siendo gran figura en la final.

Recordemos que Junior de Barranquilla jugará Copa Libertadores este 2026 desde la fase de grupos, y en el caso de perder a Enamorado, sería una baja muy importante.

José Enamorado, figura de Junior de Barranquilla, celebra un gol en la final de la Liga BetPlay II-2025 Twitter de Junior de Barranquilla