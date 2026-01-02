Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / En Bayern Múnich, de Luis Díaz, están felices porque dos figuras están listas para volver

En Bayern Múnich, de Luis Díaz, están felices porque dos figuras están listas para volver

El conjunto 'bávaro' ha tenido una gran campaña 2025/2026 y confía en seguir con sus buenos números. En las últimas horas presentó novedades más que positivas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ene, 2026
Comparta en:
Bayern Múnich en uno de los partidos en la Bundesliga.
Bayern Múnich en uno de los partidos en la Bundesliga.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad