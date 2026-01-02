En Bayern Múnich, de Luis Díaz, están felices porque dos figuras están listas para volver

Bayern Múnich es uno de los clubes en Europa con mejor rendimiento en la temporada 2025/2026. Líderes indiscutibles en la Bundesliga, con óptimas presentaciones en la Copa de Alemania, y si fuera poco, en la Champions League va muy bien encaminado. La escuadra donde milita Luis Díaz goza de buena actualidad en lo deportivo y va por más en este 2026.

Y hablando para los retos venideros del año que recién empieza, la escuadra dirigida por Vincent Kompany recibió novedades más que importantes; todo tiene que ver con la recuperación de dos ‘cracks’: Jamal Musiala y Alphonso Davies. Además, otra estrella está emergiendo, Lennart Karl.

Fue el propio club ‘bávaro’ el encargado de difundir las ‘buenas nuevas’ para su hinchada, que está más que lista para disfrutar del espectáculo en cancha de todas sus figuras.

Jamal Musiala, jugador del Bayern Múnich y selección de Alemania. SWEN PFORTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

Publicidad

Musiala de vuelta a las prácticas

“El 2026 apenas ha comenzado y Jamal Musiala ya está de vuelta en el campo de entrenamiento. Un día antes de que sus compañeros del FC Bayern comiencen la breve preparación para el reinicio de la temporada oficial contra el VfL Wolfsburg (11 de enero), el jugador de 22 años regresó de las vacaciones de invierno y continuó su entrenamiento de recuperación en la Säbener Straße. Al fin y al cabo, el genio del ataque tiene muchos planes y quiere volver a los terrenos de juego este año tras la grave lesión que sufrió en verano en el Mundial de Clubes (fractura de peroné y luxación de tobillo)”, se leyó en el informe del club alemán este viernes en su web oficial.

Hay que precisar que Musiala ya había participado, de forma parcial, en el entrenamiento del equipo; esto fue en diciembre.



Davies, la luz al final del túnel

Por el lado del canadiense también superó una larga lesión de ligamento cruzado, dolor físico y empezó a recuperar sensaciones. Incluso, el propio Bayern lanzó un documental donde el jugador explicaba las sensaciones que tenía para su retorno a las canchas. Toda una historia inspiradora.

Publicidad

“Mentalmente, la recuperación fue más dura que la física, pero sabía una cosa: ¡lamentarse no sirve de nada!”, expresó el polivante futbolista de 25 años.

Lennart Karl, nueva figura del Bayern Múnich Foto: X/@FCBayern

La joya

El retorno a las labores de Musiala y Davies se unen al gran momento que atraviesa Lennart Karl, quien a sus 17 años está causando sensación en el ‘viejo continente’. El joven le da variantes de la mitad de la cancha hacia adelante a su escuadra y eso tiene muy contento y satisfecho a Kompany.

Lo cierto es que Bayern está listo para retomar a la competencia en el 2026, y apunta, a seguir con sus buenos números para levantar trofeos a final de la temporada.