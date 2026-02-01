Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Susto en Italia: hinchas del Inter lanzan petardo y dejan aturdido al arquero del Cremonese

Susto en Italia: hinchas del Inter lanzan petardo y dejan aturdido al arquero del Cremonese

El arquero de Cremonese, Emil Audero, quedó tendido en el césped por algunos minutos luego de que le cayera un petardo lanzado por aficionados del Inter de Milán.

Por: EFE
Actualizado: 1 de feb, 2026
Comparta en:
Emil Audero, arquero del Cremonese tuvo que ser atendido por varios minutos.
Emil Audero, arquero del Cremonese tuvo que ser atendido por varios minutos.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad