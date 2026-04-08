"Millonarios, 'chiquitito'"; hinchas de O'Higgins eufóricos tras triunfo en Copa Sudamericana

Millonarios no tuvo su mejor debut en la Copa Sudamericana 2026 luego de perder 2-0 en su visita a O'Higgins, en el estadio El Teniente, en Rancagua, Chile. Más allá del resultado negativo, la preocupación que se generó fue por el poco juego que mostró y las escasas chances de gol que creo durante el encuentro. En la otra cara de la moneda, los aficionados del conjunto 'celeste' salieron contentos y felices, y hasta se burlaron del club 'embajador'.

'O'Higgins Total', cuenta partidaria del equipo chileno, se dio a la tarea de registrar las reacciones de los fanáticos, quienes no perdieron la oportunidad para 'mofarse' de los 'albiazules'. Varios pasaron por los micrófonos y coincidieron en sus palabras: "Millonarios, 'chiquitito'", fue el grito más común.

Otros hinchas dieron cuenta del largo viaje que hicieron para ver a su equipo y algunos cuantos más se acordaron de Falcao García. "Está en mi bolsillo, no lo vi, se quedó en Colombia", fue la frase que soltó un aficionado.

Lo cierto es que los chilenos aplicaron "el que gana es el que goza" y se fueron muy contentos a casa. Cabe recordar, que, este año, O'Higgins ya se había enfrentado a una escuadra colombiana. Fue contra Deportes Tolima por la fase previa de la Copa Libertadores. En Rancagua ganaron 1-0, pero luego cayeron 2-0 en Ibagué.



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Así fue la victoria de O'Higgins sobre Millonarios

Los chilenos se pusierin en ventaja apenas a los 12 minutos del encuentro. Francisco González lanzó un centro al área y Arnaldo Castillo anotó de cabeza, mientras Andrés Llinás se quedó tendido en la grama reclamando una infracción que el juez central no sancionó.

Al 'embajador' se le vino la noche al 67', tras quedarse con un jugador menos por la expulsión de Jorge Arias, quien se fue a las duchas por doble amonestación. 'El Celeste' aprovechó la ventaja numérica y selló la victoria al 83' con un contraataque que culminó de buena manera Francisco González.