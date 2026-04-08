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Gol Caracol  / "Millonarios, 'chiquitito'"; hinchas de O'Higgins eufóricos tras triunfo en Copa Sudamericana

"Millonarios, 'chiquitito'"; hinchas de O'Higgins eufóricos tras triunfo en Copa Sudamericana

Luego de la victoria 2-0 sobre Millonarios, los aficionados de O'Higgins celebraron con burlas a las afueras del estadio El Teniente, en Rancagua.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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O'Higgins vs. Millonarios.
O'Higgins vs. Millonarios.
Getty Images.

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