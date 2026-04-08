Kevin Mier y una noche para el olvido en Cruz Azul; derrota 3-0 con Los Angeles, en Concachampions

Con un doblete de la joya venezolana David Martínez, Los Angeles FC (LAFC) logró el martes un rotundo triunfo por 3-0 ante Cruz Azul en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El otro gol del LAFC, una apisonadora en este arranque de año, lo convirtió su estrella surcoreana Son Heung-min en el BMO Stadium de Los Ángeles. Cruz Azul necesitará de una épica remontada en la vuelta del 14 de abril para seguir optando a revalidar el trofeo.

Anteriormente, el América de México empató 0-0 en la cancha del Nashville SC en el arranque de la ronda de cuartos del principal torneo de clubes de la Concacaf. El miércoles empezarán las otras dos llaves, también entre equipos de la MLS y la liga mexicana, con Tigres recibiendo al Seattle Sounders y Toluca al Los Angeles Galaxy. Aunque jugaba como visitante, Cruz Azul tuvo el apoyo de una gran parte de los espectadores del BMO Stadium, que terminaron frustrados ante la superioridad y la pegada de las figuras del LAFC.

La escuadra californiana cuenta cinco victorias y un empate en el inicio de curso de la MLS gracias a la mejor línea ofensiva del campeonato, especialmente dañina en el contragolpe. Por esa vía llegaron los tres goles, comenzando por el que anotó Son, ex jugador del Tottenham en el minuto 30 al estirarse sobre el césped para rematar un pase de la muerte del canadiense Mathieu Choinière.

Denis Bouanga, principal socio del surcoreano, generó la acción del segundo tanto en el 39 al activar la carrera del venezolano Martínez, que ganó en velocidad al mexicano Erik Lira y definió en el mano a mano ante el arquero colombiano Kevin Mier.



Cruz azul vs LAFC AFP

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El extremo, de 20 años, sentenció en el 58 con una espectacular acción individual en la que controló la pelota en la línea central y avanzó hasta el área para definir con un delicioso zurdazo cruzado. Un disparo lejano del argentino José Paradela en el 81, salvado por el arquero francés Hugo Lloris, fue el único intento de Cruz Azul por mejorar sus sombrías perspectivas para el juego de vuelta. "Jugamos mal las transiciones defensivas. No gestionamos bien a jugadores que son letales y decisivos", admitió el técnico argentino Nicolás Larcamón. "Vamos a necesitar de un partido perfecto para revertir la serie".