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Gol Caracol  / Kevin Mier y una noche para el olvido en Cruz Azul; derrota 3-0 con Los Angeles, en Concachampions

Kevin Mier y una noche para el olvido en Cruz Azul; derrota 3-0 con Los Angeles, en Concachampions

El guardametas Kevin Mier no pasa por un buen momento en su carrera deportiva. El equipo del 'barranqueño' perdió en una noche determínate el día de ayer en la Concachampions

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Kevin Mier guardametas
Kevin Mier; guardametas del Cruz Azul
AFP

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