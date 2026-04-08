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Gol Caracol  / Leyenda sorprendió con su favorito para el Mundial 2026: "Colombia puede hacer un gran papel"

Leyenda sorprendió con su favorito para el Mundial 2026: "Colombia puede hacer un gran papel"

El exjugador de fútbol panameño Julio César Dely Valdés, ya tiene a sus selecciones favoritas para el Mundial 2026. La 'tricolor' es una de ellas y la ve como una de las más fuertes para el Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 8 de abr, 2026
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La formación titular de la Selección Colombia vs. Francia, en duelo de preparación.
La formación titular de la Selección Colombia vs. Francia, en duelo de preparación.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol

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