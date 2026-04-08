"¿Dejar que Luis Díaz te supere como si no estuvieras ahí?"; 'palo' a estrella de Real Madrid

La victoria 2-1 del Bayern Múnich sobre el Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League dejó varias lecturas, pero una de las más contundentes llegó fuera del campo. El exfutbolista irlandés Roy Keane lanzó una dura crítica contra Trent Alexander-Arnold, lateral del conjunto blanco, tras la jugada en la que Luis Díaz terminó marcando uno de los goles del compromiso en el Santiago Bernabéu.

El colombiano volvió a ser protagonista en un escenario de máxima exigencia. Su anotación no solo encaminó el triunfo del equipo dirigido por Vincent Kompany, sino que también expuso debilidades defensivas en el Madrid, especialmente por el sector derecho. Allí, Alexander-Arnold quedó en el ojo del huracán por su reacción ante la acción del extremo guajiro.

Keane, conocido por su estilo directo y sin filtros, no dudó en señalar al defensor inglés con palabras bastante fuertes. “Escuchen, ya estoy harto. La misma historia en cada partido importante. La gente no para de hablar de lo bien que pasa el balón, ¿pero qué pasa con lo básico? Defender. A este nivel, en la Champions League, no puedes desconectar así”, afirmó el exjugador, visiblemente molesto por la jugada.

Pero sus críticas no se quedaron ahí. El irlandés fue más allá al referirse específicamente al gol del colombiano: “Es un error de niños. ¿Dejar que Luis Díaz te supere como si no estuvieras ahí? Por favor. Sigue defendiendo como si nunca hubiera jugado de lateral derecho en su vida. Los partidos importantes exigen grandes defensores y ahora mismo, él está muy lejos de serlo”.



Las palabras de Keane reflejan un debate que ha acompañado durante años a Alexander-Arnold: su enorme capacidad ofensiva frente a sus dudas en defensa.

Robbie Keane, nuevo asistente técnico en el Leeds. Foto: AFP

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¿Quién es Roy Keane?

Es una de las figuras más emblemáticas del fútbol irlandés y una leyenda del Manchester United. El exmediocampista brilló en clubes como Nottingham Forest, donde inició su carrera en la élite, antes de dar el salto a los ‘Red Devils’, equipo con el que vivió su época más gloriosa bajo la dirección de Sir Alex Ferguson.

Con el United, Keane lo ganó prácticamente todo: conquistó múltiples títulos de la Premier League, FA Cup y la UEFA Champions League de 1999, siendo capitán en una de las generaciones más exitosas del club inglés.

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Además de su paso por Inglaterra, también defendió la camiseta del Celtic de Escocia antes de retirarse. A nivel internacional, fue capitán de la selección de Irlanda.

Tras colgar los botines, inició su carrera como entrenador y luego como analista, faceta en la que se ha destacado por su estilo directo, crítico y sin concesiones, convirtiéndose en una de las voces más influyentes y polémicas del fútbol europeo.