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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "¿Dejar que Luis Díaz te supere como si no estuvieras ahí?"; 'palo' a estrella de Real Madrid

"¿Dejar que Luis Díaz te supere como si no estuvieras ahí?"; 'palo' a estrella de Real Madrid

Si bien no fue su mejor partido, Luis Díaz hizo ver mal a una figura del Real Madrid, 'sacando de quicio' a una leyenda del fútbol inglés. ¡Le dijo de todo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Alexander Arnold y Luis Díaz en Real Madrid vs. Bayern Múnich.
Alexander Arnold y Luis Díaz en Real Madrid vs. Bayern Múnich.
Getty Images.

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