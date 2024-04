Millonarios va por su primer triunfo en Copa Libertadores 2024: visita a Palestino

Las emociones de la Copa Libertadores 2024 continúan este jueves y un equipo colombiano tendrá participación y un partido clave respecto a sus aspiraciones en el certamen internacional. Millonarios se enfrenta a Palestino, en la tercera fecha de la fase de grupos.

El equipo bogotano dirigido por el técnico Alberto Gamero viajó a Chile el lunes y desde ese momento está preparando el duelo contra el cuadro ‘tricolor’ en suelo austral.

Millonarios viene en una mejoría en su nivel desde el triunfo en el clásico capitalino contra Santa Fe, y aunque viene cosechando buenos resultados en la Liga BetPlay 2024-I del fútbol colombiano, en la Copa Libertadores ha estado en deuda.

Hasta el momento, los ‘embajadores’ llevan un punto, que fue tras el valioso empate 1-1 contra el poderoso Flamengo, en el encuentro de la primera jornada disputado en El Campín. Sin embargo, los azules vienen de caer 3-2 con Bolívar, de Bolivia.

Publicidad

Con ese panorama, Millonarios está urgido de su primera victoria en la Copa Libertadores 2024, para seguir con la chance de clasificar a octavos de final, o por lo menos quedarse con el tercer puesto e ir a la Copa Sudamericana.

Palestino es el rival a vencer y que tampoco ha tenido un buen certamen internacional, ya que perdió sus dos partidos hasta el momento. Será un duelo de equipos necesitados del triunfo, y los dirigidos por Alberto Gamero quieren conseguir un valioso resultado en Chile, de visitantes, ya que luego tendrán dos duelos de local en Bogotá.

Leonardo Castro en partido de Millonarios (Imagen de referencia). Colprensa

Publicidad

Convocados de Millonarios contra Palestino por Copa Libertadores

Con 23 jugadores viajó el club colombiano a Chile para enfrentar este encuentro, y entre las novedades en la nómina respecto al más reciente contra Bolivar, están el defensor Andrés Llinás, el mediocampista Larry Vásquez y el lateral izquierdo Danovis Banguero.

Eso sí, los ‘embajadores’ tienen una baja sensible que es la del lateral venezolano Delvin Alfonzo, quien vio la tarjeta roja contra el elenco boliviano y por eso estará ausente. En su lugar estaría Sander Navarro o Ricardo Rosales.

De resto, Millonarios tiene disponibles a sus máximas figuras como Leonardo Castro, Daniel Cataño, Macalister Silva, Juan Pablo Vargas y el arquero Álvaro Montero, piezas clave en la nómina titular habitual.

¡Vamos todos unidos en un nuevo capítulo de nuestra Aventura Continental! 🗺️🧭💙🙌



🇨🇱✈️▶️ Estos son los jugadores convocados por el profe Gamero para viajar a Chile.



¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️🔝 pic.twitter.com/mT8DUjKihk — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 22, 2024

Publicidad